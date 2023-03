Kiev retiene Bajmut y alista 28 mil refuerzos

La cercanía de invasores y mercenarios rusos en Bajmut no intimida a los defensores que se aferran a mantener el control del llamado “epicentro de las hostilidades”.

Tras admitir que ahí se vive la situación más crítica, el gobierno de Volodimir Zelenski busca un impulso con un despliegue de 28 mil soldados, luego de que voluntarios se enlistaran para reforzar a los combatientes en la batalla más sangrienta, según ambos bandos.

Con dicho sector que lleva dos meses de entrenamiento, prevén lanzar una fuerte contraofensiva contra los militares de Vladimir Putin asentados en el Donbás para sumar más bajas rusas, entre soldados y mercenarios del grupo Wagner, en respuesta al más reciente ataque masivo que mató a una decena de civiles.

Sin embargo, la cúpula militar local no adelantó un plazo para poner en marcha esa estrategia y romper con la defensa rival, posiblemente para no anticipar a ésta; pero medios locales indicaron que el retraso se debe a que no todos serán enviados al frente, pues consideran que sólo los más preparados deben unirse; de lo contrario provocarían una derrota para los suyos. Y es que insisten que “cada movimiento y decisión puede cambiar radicalmente” el panorama.

Además, se reveló que el ajuste, a cargo del ministro del Interior, Igor Klimenko, busca ganar tiempo y mostrar al Kremlin que ellos también tienen reservas para no dar por perdido ningún territorio. Mientras que el canciller Dmitro Kuleba metió presión a los aliados al insistir que el mejor recurso ante esta situación son los aviones de combate y la capacitación correspondiente.

Estamos viviendo en un momento en el que Ucrania puede superar todas las dificultades históricas. ¡Podemos hacerlo!, si preservamos nuestra unidad...

Volodimir Zelenski

Presidente de Ucrania

Y los locales alardean de la ventaja que aún tienen en la zona, al señalar que tan sólo en la última jornada eliminaron a 239 soldados e hirieron a casi 300 más, según un informe del Comando Militar Oriental difundido por el diario The Kiev Independent, lo que obligará al rival a desistir, pues confían en que a los invasores se les acaben pronto las municiones, como adelantaron fuentes de Inteligencia.

Pero los ucranianos no son los únicos que preparan nuevos ataques o su reforzamiento. Datos publicados por medios en Rusia detallan que ese ejército incrementará su presencia en las regiones anexadas de Donetsk y Lugansk para aumentar la presión contra Ucrania en el nuevo símbolo de la resistencia y hasta bloquear el suministro de armas, como ocurrió en Azovstal hace meses, con miras a alcanzar su mayor victoria este año.

Incluso, hasta aseguraron que en estos avances mínimos mataron a más de 200 soldados, lo que pareció una respuesta a los reportes de bajas de su lado.

Al respecto, el Instituto del Estudio de la Guerra contradijo a las tropas rusas, pues según el monitoreo en la zona los ocupantes del Kremlin siguen lanzando bombardeos y ataques terrestres sin conseguir avances reales en temas territoriales. Y es muy probable que se estanquen sus ofensivas, pues los expertos de este sector estiman que los enviados por Putin se siguen desgastando y realizarán una “pausa táctica”.

Sin embargo, en Ucrania dicen que no subestimarán al rival, pues saben que éste dice replegarse y retroceder, pero en realidad está implementando cambios estratégicos para resurgir, por lo que siguen en alerta.

Además, Zelenski reconoció a quienes luchan desde el día 1 por la soberanía y entregó nuevas condecoraciones y títulos póstumos como el caso del héroe Olek-sandr Matsiyevski, ejecutado por militares rusos.