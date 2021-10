Le conceden eutanasia sin enfermedad terminal; "me río más, duermo tranquila"

Será la primera paciente con una enfermedad, pero diagnóstico no terminal, que recibirá eutanasia. Martha Sepúlveda vive en Colombia y dice estar feliz y tranquila, aunque sabe que se irá de esta vida el próximo 10 de octubre.

La mujer de 51 años de edad tiene esclerosis lateral amiotrófica desde hace tres años y la enfermedad le provoca dolores en sus piernas por los que apenas puede caminar. Por su condición, ella quiere recibir la eutanasia.

Dijo que está mejor desde que le autorizaron la eutanasia, “me río más, duermo más tranquila”, y que no quiere terminar postrada en una cama por su enfermedad.

Ella ha relatado que no duda en comer lo que se le antoja o en tomarse algunas cervezas de vez en cuando y que, aunque es católica no considera un pecado la decisión que tomó de poner fin a su vida.

El acceso a la eutanasia era legal desde 1997 en Colombia, informó El Imparcial, pero solo podían acceder a ello personas con enfermedades terminales graves.

Yo sé que la vida la da la voluntad de Dios, pero yo creo que él me está permitiendo esto y me está premiando a mí porque no voy a estar postrada en una cama