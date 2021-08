Mujer pierde la custodia de su hijo por no vacunarse contra COVID-19

Una mujer perdió la custodia de su hijo durante una audiencia virtual luego de admitir que no se ha vacunado contra el Covid-19.

Rebecca Firlit iba en busca de definir el tema de la pensión o manutención del menor tras siete años de haberse divorciado; sin embargo, una pregunta del juez durante la videoconferencia derivó en la separación del niño de 11 años, reveló el diario Chicago Sun Times.

Durante el proceso celebrado el pasado 10 de agosto, la mujer de 39 años fue cuestionada por el juez James Shapiro si estaba vacunada, algo que no estaba relacionado con la manutención. Ella respondió que no porque en el pasado ha tenido efectos secundarios por las vacunas y justificó que hasta su médico la instó a no hacerla.

Sin esperar que su declaración incidiera en la decisión del pago de manutención, el juez determinó que no podría seguir en contacto con el menor debido a que era un riesgo para él, esto al recordar que los menores de 12 años aún no son inoculados contra esta enfermedad, por lo que, por el momento, la custodia es para su exesposo, Matthew Duiven, quien sí está protegido contra este virus.

Por ello, Shapiro la exhortó a vacunarse para continuar con el proceso y definir el pago de la manutención, pues la prioridad es la seguridad del menor.

Tras los hechos sin precedentes, la mujer apeló la decisión, pues considera que el juez excedió su autoridad; en tanto, en lo que se resuelve su caso reveló a medios de comunicación que sólo puede hablar con él vía telefónica.

Hasta el momento la mujer no ha indicado si buscará ser vacunada para cambiar la decisión del juez.

