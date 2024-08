Talibanes silencian a mujeres en Afganistán: Ahora tienen prohibido hablar o cantar en público

En una ley que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado como "preocupante", los talibanes han prohibido a las mujeres mostrar cualquier parte de su cuerpo y hablar en espacios públicos en Afganistán.

Este lunes, los talibanes rechazaron las preocupaciones de la ONU, al señalar la "arrogancia" de quienes no están familiarizados con la ley islámica Sharía, código de conducta que rige todos los aspectos de la vida pública y privada de los musulmanes.

“Instamos a una comprensión profunda de estas leyes y a un reconocimiento respetuoso de los valores islámicos. Rechazar estas leyes sin esa comprensión es, en nuestra opinión, una expresión de arrogancia”, dijo Zabihullah Mujahid, portavoz principal del gobierno talibán citado por la agencia Associated Press.

Mujeres afganas ahora también deben cubrir su rostro en Afganistán. Foto: Reuters/Especial

Talibanes prohíben el sonido de las mujeres en público

El pasado miércoles 23 de agosto, los talibanes promulgaron el conjunto de leyes en un documento de 114 páginas al que Associated Press tuvo acceso, donde se prohíbe a las mujeres mostrar su rostro, cuerpo y hacer oír su voz fuera de sus hogares.

De acuerdo con la agencia de noticias, el artículo 13 del documento indica a las mujeres cómo deben vestirse y comportarse, pues ahora es obligatorio que en todo momento cubran su cuerpo, incluido el rostro, en público "para evitar la tentación" en espacios públicos.

También se prohíbe a las mujeres cantar, recitar y leer en voz alta en público, debido a que la voz de una mujer se considera "íntima" y no debe escucharse; además, no pueden mirar a hombres con los que no están emparentadas por sangre o matrimonio.

¿Qué sanciones hay por incumplir las leyes?

Incumplir la nueva normativa podría implicar advertencias, confiscaciones de bienes o detención de hasta tres días. El ministerio ya ha estado aplicando requisitos de moralidad similares y dice que ha detenido a miles de personas por infracciones.

Las nuevas leyes impuestas por los talibanes se suman a otras duras restricciones a las mujeres. Antes, prohibieron a las niñas de todo Afganistán recibir educación después de los 11 años, cuando anteriormente las mujeres podían asistir a escuelas secundarias y universidades.

cehr