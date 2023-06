Ligan a equipo de Trump con filtración

Ante la filtración de un audio ligado al caso contra Donald Trump por los documentos clasificados, aliados sospechan que ésta provino de su equipo como parte de una estrategia.

El presentador de Fox News Steve Doocy sugirió en un programa de la cadena de noticias favorita del magnate que dicha evidencia, clave en el caso del Departamento de Justicia, llegó a CNN como un intento del republicano o su equipo de demostrar su inocencia.

Detalló que no descarta que se trate de una estrategia en busca de exonerar al líder de las encuestas del partido conservador a la presidencia, al precisar que alguien de su lado se le adelantó o éste era el propósito desde hace días, ya que ésa ha sido la línea de quien en cada acusación atribuye que se trata de otro acto de persecución, porque es víctima de una cacería del gobierno de Joe Biden.

Poco después tanto Trump como su equipo dejaron entrever dicha estrategia, pues a través de Truth Social el aspirante presidencial minimizó la filtración al centrarse en que esta información confirma que no cometió un delito y podría librarlo de los cargos, a unas semanas de ser procesado por hasta 34 cargos federales.

Por separado, sus aliados dijeron que la grabación en cuestión no muestra incriminación sino que no hizo nada malo, pese a que el magnate alardea de tener el documento crítico sobre Irán en su poder, aunque no debería hablar de él, anticipando la ilegalidad de sus actos.

Pero algunas voces lo defendieron al indicar que prácticamente ya se conocía esta prueba. En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseveró que Trump sigue igual de fuerte o más que en 2016 cuando encaró su primera elección presidencial al mencionar una nueva encuesta, de acuerdo con medios locales.