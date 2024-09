Llaman en Venezuela a cortar lazo con España

La Asamblea Nacional chavista exhortó al régimen de Nicolás Maduro a romper relaciones con España en rechazo a su contraparte en ese país, pues el Congreso instó a su gobierno a reconocer al líder opositor, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela.

Tres días después de acoger al diplomático como asilado, el Congreso español aprobó con 177 votos un llamado al presidente, Pedro Sánchez, a declarar “electo” al disidente en otra afrenta a la dictadura para elevar la presión tras el fraude del pasado 28J y la negativa del chavismo a mostrar con evidencia de que Maduro Moros ganó, para que más países, se unan a su postura, entre ellos socios de la Unión Europea (UE).

Según la resolución que no respaldó el partido en el poder (PSOE) también se busca exigir el fin a la represión, como lo hicieron 44 países previamente, y promover que se impongan más sanciones por los intentos de Caracas de silenciar a la disidencia que exige un cambio tras 25 años de sometimiento.

Horas después el aliado a Maduro y líder del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, promovió ante la Comisión de Política Exterior cortar lazos diplomáticos, comerciales y consulares tras este “atropello brutal”. Sostuvo que esa votación equivale a una “declaración de guerra” y supera, incluso, la confrontación de la época en que Venezuela luchaba por su independencia.

En un fuerte mensaje en el recinto legislativo y que fue aplaudido por colegas, el funcionario insistió en aprobar de inmediato la medida y expulsar a quienes insisten en provocarlos. Y hasta citó al difunto presidente Hugo Chávez al abundar “hay provocaciones que no se pueden eludir”, pues advirtió que no permitirán más intromisiones como las que hubo en 2019 “con el bobo ése” y menos de un país en el que el pueblo no elige a su presidente.

Además, recomendó a Madrid evitar una pelea y mejor seguir con sus criminales, pues acusó que ahora ese país es un refugio de “homicidas, fascistas y golpistas” en referencia a Edmundo González y a los disidentes Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes dieron testimonio en España de la represión que vive la oposición. Tema ante el que el también chavista Diosdado Cabello, futuro ministro del Interior, se lanzó contra el “imperialista” por supuestas injerencias y refutó “los echamos hace 300 años y los vamos a volver a echar”.

A diferencia del régimen, la opositora María Corina Machado calificó de “victoria” el reconocimiento de un Poder Legislativo a Edmundo González, pues representa que suman apoyo y avanza su lucha contra el fraude y en defensa de la democracia y la libertad.

Pero España no cede en este choque y, aunque Pedro Sánchez, evitó dar el paso sugerido por los legisladores, resaltó que buscará la vía para abrir un diálogo con esa nación y poner fin a la crisis que empeoró tras las elecciones de julio pasado.