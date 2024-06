Luis Arce rechaza un supuesto autogolpe

Bolivia rechazó la acusación de que el fallido golpe de Estado se ordenó desde el poder al acusar que se busca desvirtuar la afrenta y desestabilizar al país.

Con la calma del día después de ese desafío, el presidente Luis Arce descalificó la declaración del excomandante del ejército Juan José Zúñiga de que todo se fraguó desde el Ejecutivo para impulsar su popularidad ante el opositor Evo Morales y reviró: “Actuó por cuenta propia”.

En conferencia ironizó cómo es que el mando militar siguió supuestas órdenes de levantarse en armas y derribar la puerta de la Casa Grande, pero no acató al capitán cuando le exigió replegarse con sus fuerzas rebeldes, al puntualizar una conducta contradictoria. El jefe de Estado apuntó que el detenido por terrorismo respondió al saber que lo destituirían e intentó atraer apoyo por la fuerza.

El gabinete de Arce se sumó a desmentir la versión del insurrecto.

La ministra presidencial, María Nela Prada, fue firme al tachar la declaración del llamado ejecutor antes de ser capturado de “falsa y temeraria” . A lo que se sumó el titular de la Defensa, Edmundo Novillo, al exhibir que es claro que el destituido quiere venganza y enlodar al mandatario, pues su plan no se concretó.

En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el excomandante podría enfrentar 20 años de prisión, pues junto a la fiscalía y la procuraduría pedirá la pena máxima por la revuelta tras atentar contra la democracia y la Constitución.

Y horas después el gobierno confirmó que van 17 detenidos al localizar a más cómplices de Zúñiga, entre ellos militares en activo y retirados y hasta un civil.

Según la investigación éstos planificaron desde mayo pasado la toma del poder, pero no lograron su objetivo por no tener equipo suficiente, pues refuerzos de la Fuerza Aérea no llegaron a tiempo.

Con ello, La Paz sepulta el señalamiento de un “autogolpe”, luego de que el golpista alegara que el líder nacional le sugirió orquestarlo. Y a más de 24 horas de capturas de Zúñiga ni él ni Juan Arnez, vicealmirante, han dado declaraciones al acogerse al silencio, según el viceministro de Régimen Interior, Jhony Aguilera.

Sin embargo, legisladores y ciudadanos afines al exmandatario Morales cuestionaron la veracidad de la versión oficial al poner en duda el “show” de Zúñiga y si ser encarado por Luis Arce fue razón suficiente para abandonar su plan, acto ante el que una diputada sentenció que el veredicto final lo tendrá el pueblo en las elecciones del próximo año.