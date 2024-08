Maduro tilda de “golpista” al opositor Edmundo González

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró este viernes “escandalosa” la ausencia del abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, a quien calificó de “golpista”, al acudir a la citación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que abrió un proceso solicitado por el mandatario para que realice un peritaje de los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria en medio de reclamos por falta de transparencia de los comicios y presiones internacionales.

“Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Un candidato que está escondido. Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al Consejo Nacional Electoral (CNE), al TSJ, al pueblo, y que pretende desconocer la Constitución. Pretende proclamarse (presidente electo) en base a un grito espurio de violencia y criminalidad”, dijo.

En conferencia a su salida del TSJ, donde compareció ante los magistrados de la Sala Electoral, señaló que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) “llama a golpes de Estado”, pero “no le da la cara al país, ha dejado solos a sus electores” y criticó que tanto él como los partidos que lo respaldan “no traigan” pruebas ante el TSJ para sustentar su denuncia de fraude.

Tras la comparecencia de decenas de representantes de los partidos que participaron en los comicios del 28 de julio, además de otros ocho candidatos presidenciales, quienes exigieron la publicación completa de los resultados oficiales, como dicta la ley, Maduro fue el último en presentarse ante la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ.

“Me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y de gobierno… por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela, por el ejercicio soberano de los poderes. He respondido el interrogatorio que, de manera legal, se me ha hecho No he rehuido a ninguna pregunta”, añadió.

González citó preocupaciones de seguridad personal y su desacuerdo en que el Tribunal asuma una potestad exclusiva del organismo electoral, en sus argumentos para no acudir al organismo, dominado por el chavismo.

Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE, al TSJ, al pueblo, y que pretende desconocer la Constitución. Pretende proclamarse (presidente electo) y llama a golpes de Estado

Nicolás Maduro

Presidente de Venezuela

También presente en el TSJ, el diputado y primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuestionó el derecho a negociar de la líder opositora, María Corina Machado, e insistió que debe rendir cuentas a la Justicia “por el llamado a actos de violencia”.

“No está en condiciones de negociar nada, no es ni candidata, no es nada, ¿presenta las condiciones a quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, el órgano rector, vencedor Nicolás Maduro Moro, acatado por las venezolanas y los venezolanos”, dijo en conferencia.

Lo anterior, luego de que Machado dijo en entrevista con la agencia de noticias AFP que la oposición ofrecerá a Maduro una “transición negociada” si deja el poder en Venezuela: “Hemos ratificado múltiples veces que estamos decididos a dar garantías, salvoconductos e incentivos para la parte involucrada, en este caso el régimen que fue derrotado”.

LISTO PARA DIALOGAR. A su salida del TSJ, Maduro dijo que prevé una conversación con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Andrés Manuel López Obrador, y Colombia, Gustavo Petro, para abordar la crisis desatada luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado se señala de fraudulento por la oposición mayoritaria.

Aseguró que, en días pasados, sin precisar cuándo, se iba a concretar esta llamada, pero se canceló a último minuto por problemas de agenda de alguno de los interlocutores, cuyas cancillerías publicaron ayer un comunicado conjunto en el que pidieron que el CNE publique los resultados desglosados que certifican la victoria de Maduro.

“Estaba pendiente una llamada en estos días, que estaba siendo gestionada por la cancillería, yo estaba listo en el teléfono a las 5 de la tarde del lunes. Estaba en el teléfono esperando y me dijeron que no, que por problemas de agenda no se pudo hacer”, dijo.

Asimismo, manifestó su respeto por los Gobiernos de Petro, Lula y AMLO, recordando su disposición a dialogar con ellos.

“Lo único que hice al final fue decirle a la Cancillería que le informara a los presidentes que yo estoy al teléfono las 24 horas del día de todos los días para cuando quieran hablar, y así está pendiente. Respeto profundamente a estos tres presidentes y con ellos me comunicaré en su momento preciso. Está pendiente una conversación con los tres presidentes, esperemos que se dé”, cerró.

Llaman a protestar en México

La comunidad venezolana en México, agrupada en el Comando ConVzla, convocó a realizar movilizaciones en 15 ciudades del país con el fin de defender su “derecho a voz y a voto” y rechazar lo que consideran un fraude electoral en su país.

“Exigimos que se respete el derecho a voz y el derecho al voto. Que se respete a Edmundo González como Presidente electo”, dijo en conferencia Edson Martínez, coordinador de la organización.

Detalló que las movilizaciones tendrán lugar en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución; también en Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Villahermosa, Tabasco; Ciudad del Carmen, Campeche; Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Puerto Vallarta, Jalisco; así como en Querétaro, Veracruz y Aguascalientes, entre otros.

José Carabaño, representante en México del partido Causa R, advirtió que en Venezuela se está produciendo un golpe de Estado al no reconocer la voluntad del pueblo, en referencia a que González habría ganado la elección con el 67 por ciento de los votos según el 80 por ciento de las actas que la Oposición tiene en su poder.