Muere 'Ted' Kaczynski, el 'Unabomber'; "sociedad y tecnología provocan impotencia y aislamiento", decía el terrorista

Associated Press

Theodore “Ted” Kaczynski, el matemático graduado de Harvard que se retiró a una sórdida choza en los bosques de Montana y ejecutó una campaña de atentados con bomba durante 17 años que mataron a tres personas y lesionaron a 23 más, murió el sábado. Tenía 81 años.

Apodado el “Unabomber” por el FBI, Kaczynski murió en el centro médico de la prisión federal de Butner, Carolina del Norte, señaló Kristie Breshears, vocera de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Fue encontrado inconsciente en su celda la mañana del sábado y declarado muerto alrededor de las 8 a.m., agregó. De momento se desconoce la causa de su deceso.

Antes de su traslado a la instalación médica de la prisión, estuvo en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, desde mayo de 1998, cuando fue sentenciado a cuatro condenas perpetuas más 30 años por una campaña de violencia que provocó temor en las universidades de todo el país. Reconoció provocar 16 explosiones entre 1978 y 1995, que mutilaron permanentemente a varias de sus víctimas.

TE PUEDE INTERESAR Manchester City: Pep Guardiola manda retador mensaje al Real Madrid tras conquistar la Champions League (VIDEO)

Antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los envíos de ántrax, las bombas caseras y mortales del “Unabomber” cambiaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquetes y abordaban aviones, incluso prácticamente paralizaron los viajes aéreos en la costa occidental en julio de 1995.

Kaczynski obligó al periódico The Washington Post, junto con The New York Times, a tomar la agobiante decisión de publicar su manifiesto de 35 mil palabras, “La sociedad industrial y su futuro”, en el cual afirmaba que la sociedad moderna y la tecnología provocaban una sensación de impotencia y aislamiento.

Pero eso lo llevó a su ruina. Su hermano, David, y la esposa de este, Linda Patrik, reconocieron el tono del manifiesto e informaron al FBI, que llevaba años buscando al “Unabomber” en lo que ha sido la persecución más larga y costosa del país.

Esta foto de archivo del 6 de abril de 1996 muestra la cabaña de Ted Kaczynski en los bosques de Lincoln, Montana. Foto: AP

En abril de 1996, las autoridades lo encontraron en una cabaña de madera contrachapada y tela asfáltica de 3 por 4 metros (10 por 14 pies) en las afueras de Lincoln, Montana, repleta de revistas, un diario codificado, ingredientes para explosivos y dos bombas terminadas.

Como un escurridizo genio criminal, “Unabomber” logró tener simpatizantes y fue comparado con Daniel Boone, Edward Abbey y Henry David Thoreau.

Pero una vez que fue expuesto como el ermitaño con ojos desorbitados, con cabello y barba larga que soportaba los inviernos de Montana en una choza, muchas personas vieron a Kaczynski más como un patético solitario que un antihéroe romántico.

Síguenos también en Google News

Leo