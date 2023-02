Tragedia migrante: Mueren 59 a 100 metros de llegar a la costa

Al menos 59 migrantes, entre ellos 14 niños, fallecieron en Italia cuando una embarcación se partió en dos a 100 metros de la costa de Calabria; la tragedia generó reclamos internos y contra la Unión Europea (UE), ante lo que la primera ministra, Giorgia Meloni, prometió ser más dura ante el tráfico y los flujos irregulares.

(Calabria) muestra la absoluta necesidad de actuar firmemente contra los canales de migración irregular...

Matteo Piantedosi

Ministro del Interior italiano

La Fiscalía de la ciudad de Crotone y el Ministerio del Interior italiano confirmaron la magnitud de la tragedia cerca del balneario Steccato di Cutro, tras ser alertados por pescadores, primeros testigos de la terrible escena, donde hallaron decenas de cuerpos flotando junto a la madera del bote que se estrelló y otros más en la arena, punto al que acudió el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Es indispensable que la Unión Europea asuma la responsabilidad de gobernar el fenómeno migratorio...

Sergio Mattalera

Presidente de Italia



Efectivos de la Guardia Costera, los Carabinieri y forenses recuperaron los cadáveres de 30 hombres y 29 mujeres, entre ellos unos gemelos y un recién nacido, quien fue sacado del mar por su familia, pero la reanimación fue insuficiente, pues murió debido a la acumulación de agua en los pulmones tras el accidente que ligan a las pésimas condiciones climáticas, pues registraron oleaje de hasta cinco metros de altura.

Resulta humanamente incomprensible que siempre acabemos presenciando tragedias que podrían haber sido evitadas...

Médicos Sin Fronteras

Organización civil



Tras horas de labores incesantes, en las que patrullaron a bordo de lanchas y motos acuáticas, socorristas rescataron a 81 afganos, iraníes, pakistaníes, turcos y sirios —los últimos golpeados por recientes terremotos—. Una veintena de las víctimas fue trasladada a hospitales por hipotermia y lesiones. Lamentablemente la cifra de muertos podría aumentar, pues calculan que aún hay 60 desaparecidos, pues las víctimas admitieron que viajaban hasta 200 en ese barco.

En tanto, el gobierno de Italia trata de reconstruir lo vivido en el mar Mediterráneo, mientras es más probable localizar más cuerpos en el agua ante lo que líderes calificaron de “horrible” y algo que “uno nunca quiere ver”.

Con el testimonio de sobrevivientes se identificó que la embarcación de apenas 20 metros de largo zarpó desde Esmirna, Turquía, la semana pasada, y un día antes del trágico final fueron detectadas por un avión, lo que presuntamente alteró la ruta rumbo a suelo europeo.

(Italia) está comprometida a impedir las salidas y este tipo de tragedias al exigir la mayor colaboración de los Estados...

Giorgia Meloni

Primera ministra de Italia



Asimismo, se informó que entre los sobrevivientes está un contrabandista, de acuerdo con la fiscalía local, citada por los periódicos Corriere della Sera y La Repubblica; dicha persona fue arrestada por homicidio involuntario, homicidio múltiple e inmigración ilegal.

Pero no es el único traficante involucrado, pues en documentos recuperados en la escena se identificó otro nombre; no obstante, no fue localizado hasta el cierre de esta edición, y sospechan que sigue desaparecido o huyó, mientras siguen las labores de rastreo.

Esta nueva tragedia elevó la presión sobre la ultraderechista Meloni, pues ocurre a unos días de que su gobierno restringiera la ayuda que barcos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ofrecen a migrantes hallados en mar abierto para llegar a tierra.

Pero ante la falta de control migratorio, la italiana impulsó medidas antimigratorias ante el alza en el tráfico y desembarco ilegal, pues según informes locales tan sólo en 2022 hubo 28 mil arribos ilegales por la llamada “ruta turca”, una de las más riesgosas; mientras que en lo que en dos meses suman 14 mil desembarcos de ilegales, lo que representa hasta 163 por ciento más que el mismo periodo del año pasado, cuando hubo cinco mil 354.

Juntos debemos redoblar nuestros esfuerzos por el Pacto sobre la Migración y Asilo...

Ursula von der Leyen

Presidenta de la Comisión Europea



Además, estas escenas incrementaron los choques entre autoridades locales, regionales y activistas sobre la responsabilidad para atender la migración y reclamos a las naciones de origen.

Aunque el presidente Sergio Matarella y su premier lamentaron las muertes, se lanzaron enérgicamente contra aliados europeos al sostener que es un problema común que deben resolver como bloque. El primero admitió que la “enésima tragedia” evidencia que no pueden ser indiferentes, al recordar que, aunque muchos ingresan por Italia, se dirigen a otros países para instalarse y buscar refugio.

Necesitamos rutas seguras y legales para migrantes y refugiados...

António Guterres

Secretario general de la ONU



En tanto, Meloni enfatizó la apuesta de acabar definitivamente con los flujos migratorios, pero señaló que es un problema de toda Europa, por lo que ambos urgieron a tomar acción inmediata.

La premier recalcó que los principales culpables son los criminales que juegan con la vida de los ciudadanos irregulares a cambio de boleto hacia Europa, pero también apuntó hacia las naciones de origen de los indocumentados, pues considera que sus crisis alientan las salidas.

Es inaceptable presenciar tales horrores, con familia y niños confiados a embarcaciones destartaladas...

Chiara Cardoletti

Representante de la ACNUR en Italia



En respuesta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a sentar las bases de un pacto migratorio sin adelantar pasos definidos, mientras que organizaciones llamaron a crea acuerdos en favor de los migrantes o de lo contrario habrá más consecuencias.

El plan de la UE fue respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues el secretario general, António Guterres, urgió a trazar “rutas seguras y legales para migrantes y refugiados”. Por separado, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, llamó a cesar las disputas y tomar acción para evitar más accidentes de este tipo.