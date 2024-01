Netanyahu amaga con impedir la creación de Estado palestino

Frente a intentos de negociar la paz en Medio Oriente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartó la creación del Estado palestino, lo que desató protestas y llamados a nuevas elecciones.

En un tono frontal dijo a Estados Unidos que el fin del conflicto no implica que la zona se alce como un igual, al cerrarse a abundar en el “día después” de las hostilidades. Y asestó que como líder debe ser firme ante aliados y saber decir “no”, tras la gira del secretario de Estado de ese aliado, Antony Blinken, para mediar la paz duradera y la liberación de los 136 rehenes que siguen en Gaza.

Con lo que adelantó que bloqueará cualquier intento en la materia, pues jamás aceptaría un riesgo para los judíos y su soberanía, pese a que ya no tiene su apoyo. En conferencia abundó que en un escenario de posguerra Israel debe controlar la seguridad de la zona fronteriza.

Lo que pone en duda la postura del premier, quien semanas antes negó un plan para ocupar la Franja o quedarse más tiempo, pues eliminar a los terroristas es la prioridad, lo que beneficiaría a la Autoridad Palestina para recuperar el control que Hamas le arrebató en 2007.

El mismo día en que cientos de ciudadanos salieron a las calles con globos para festejar el primer año de Kfir Bibas, el rehén más joven, quien fue secuestrado junto a su hermano y sus padres, Netanyahu recalcó que su ejército seguirá en Gaza hasta la victoria, pero sin abundar en objetivos, acto en el que pareció respaldarlo el presidente, Isaac Herzog, quien desde el Foro de Davos comentó que nadie en su sano juicio puede hablar de paz cuando no hay garantías de que lo ocurrido el 7 de octubre no se repetirá.

Pese al llamado de EU, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Europa a reducir la ofensiva y retomar la paz, Tel Aviv advirtió que un retiro de fuerzas sería un riesgo, pues la Franja se convertiría en una plataforma para bombardearlos.

Con carteles y consignas, ciudadanos exigen al Gobierno hacer más por los secuestrados. Foto: Reuters

En respuesta, Washington admitió diferendos, pues no van en la misma ruta, mientras que la ONU instó a todos los países a comprometerse a una solución de dos Estados, pese a la postura israelí.

Al respecto, Blinken insistió que el fin de la ofensiva es la única vía para llevar seguridad a Israel, de lo contrario la guerra seguirá. Por separado, el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, admitió que insistirán en mediar, gracias al apoyo de naciones árabes para conducir a una solución pacífica.

Sin embargo, ante la postura radical de la nación, ciudadanos, principalmente familias de víctimas, cerraron la principal vía en la capital en rechazo al plan de prolongar la guerra e ignorar a quienes cumplirán 15 semanas cautivos.

Con pancartas de “liberación” instaron a colocar como prioridad a los retenidos para visibilizar su situación y hasta encararon al premier al señalar que si no puede dé un paso de costado, luego de que medios locales revelaron que retrasó negociaciones al admitir que desperdiciaban tiempo. Acto en el que hubo al menos siete detenidos.

Y las críticas no cesaron. Según Times of Israel, el ministro del gabinete de Guerra Gadi Eisenkot admitió que es posible que el líder oculte información para extender la guerra. Externó que sólo con nuevos comicios se logrará un cambio, pues se recuperaría la confianza perdida, pues no han completado los objetivos trazados desde el año pasado.

Esto mientras soldados exhuman cuerpos en Gaza para determinar si se trata de rehenes, pues Hamas sostiene que varios ya murieron, incluso por culpa de Israel, mientras surgen nuevas voces para renegociar un intercambio de quienes ayer recibieron tratamientos para enfermedades crónicas.

Violencia alcanza a Pakistán; mata a 9 en Irán

Pakistán respondió con drones a una ofensiva iraní, lo que enciende la tensión e inestabilidad que arrastra Medio Oriente.

Aunque líderes descartaron un nexo con la guerra en Gaza, se reportó que el Gobierno de Arif Alvi lanzó un ataque militar rápido y selectivo a escondites de insurgentes en el territorio vecino al advertir que no tolerará provocaciones de un régimen ambicioso.

En el acto en respuesta al bombardeo a bases clave eliminó a nueve terroristas, pero fuentes de la islámica lo desmintieron al revelar que entre las víctimas hay cuatro niños. Pero Pakistán rechazó la acusación y recalcó que defenderá su seguridad ante riesgos fronterizos, mientras que el rival insiste en debilitar a Israel y a presuntos enemigos en Siria e Irak. Tema que ironizó Estados Unidos al advertir que ese país tiene muchos rivales.

Muestra de ello es el financiamiento del régimen y envío de armas a milicias como Hamas, Hezbolá y a los rebeldes hutíes, según Tel Aviv y aliados de la región, para atacar intensamente al supuesto responsable de la guerra.

En tanto, Naciones Unidas instó a ambos gobiernos a moderar sus ofensivas, de lo contrario la región registrará una escalada al reconocer que los disparos desde Islamabad suponen la mayor agresión transfronteriza de los últimos años.