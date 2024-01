Expertos aseguran que el cambio climático hará inhabitable la Tierra en unos años

Vemos florecer jacarandas en la Ciudad de México en pleno enero. Entonces, la preocupación y las dudas, se acrecientan. Dos meses antes de lo pactado, los árboles comienzan a llenarse de esa flor morada que da color a las calles capitalinas y que nos anuncia la llegada de la primavera, una primavera que llegará hasta marzo, no en pleno comienzo de año.

Las temperaturas cada vez son más altas, comenzamos a ver actuar al clima, al medio ambiente, de maneras que antes no actuaba. Es entonces cuando nos damos cuenta que el cambio climático y sus efectos, ya están siendo más visibles para nosotros. Los expertos indican que pronto, muy pronto, la Tierra será un lugar inhabitable para la especie humana.

¿Qué dicen los expertos sobre el cambio climático?

Aún siendo pequeños incrementos de temperatura los que sintamos, estos podrían hacer que ciertas áreas de la Tierra ya no sean habitables para la especie humana; serán temperaturas que los seres humanos no podremos soportar, de acuerdo a un informe publicado recientemente en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Para este estudio, los científicos utilizaron umbrales de temperatura basados en la fisiología de los seres humanos y consideraron factores como la humedad, la velocidad del viento, la radiación solar y el esfuerzo físico. A partir de ahí, modelaron incrementos de temperatura global desde 1.5 grados Celsius hasta 4 grados Celsius por encima de las temperaturas preindustriales.

Para que sea un poco más claro, ejemplificaron con Pakistán. En el informe se indica que un aumento de 2 grados Celsius ahí, en el este de China y el África subsahariana, podrían experimentar muchas horas de calor que superarán la tolerancia humana anual. Lo peor de todo, es que afectaría a poblaciones subdesarrolladas que no tiene acceso a sistemas de enfriamiento o aire acondicionado.

Cambio climático. Especial

El cuerpo humano puede tolerar menos calor del que se creía...

Esos mismos investigadores indicaron que en varias ocasiones ya habían advertido que el cuerpo humano no toleraba las temperaturas altas que se tenía previsto y que el aumento de la temperatura a causa del cambio climático, afectaría la capacidad de supervivencia, la salud en general aunque más de los adultos mayores.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar fuentes de energía renovable para evitar estas proyecciones es importante y esperan que se haga una actividad recurrente para intentar revertir de alguna manera estos efectos.

