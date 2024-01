¿Por qué florecen jacarandas en enero en la CDMX? Este es el motivo por el que debes preocuparte

En temporada de lluvias, no llueve. En época de calor, hace frío. En épocas invernales el clima es templado. En enero florecen las jacarandas cuando su esplendor debería ser durante el mes de marzo, con la llegada de la primavera. Son múltiples los cambios que vemos a nuestro alrededor que quizá no nos damos cuenta que el medio ambiente nos está enviando señales de que algo está pasando y no precisamente es positivo.

Recientemente se hizo viral una fotografía en donde se indica que las jacarandas están floreciendo en pleno enero en la CDMX y aunque para muchos esto significa alegría, aquí te diremos por qué es que tienes que preocuparte.

leer más Jacarandas en CDMX: Los árboles que pintan la ciudad de lila ya no florean

¿Por qué debe preocuparte que florezcan las jacarandas en enero en la CDMX?

Marcelo Rodrigo Pace, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, explicó en su momento a la revista Wired, el por qué debería preocuparnos o alertarnos ver florecer jacarandas en enero en la Ciudad de México.

"Si se producen diferencias en el momento de floración, afectará a todo el resto de la cadena que depende de que esta floración ocurra en un momento específico. Entonces, para el árbol, tal vez el efecto no sea tan grande como lo será para todos los demás seres y procesos que dependen de él", explicó.

En general, el que florezcan antes supone también un riesgo para los árboles y afectaría las cadenas alimenticias de aves e insectos. Generalmente es primavera y otoño cuando las jacarandas florecen en la CDMX, por lo que el que lo hagan dos meses antes, no es para nada alentador.

¿Es positivo ver florecer jacarandas en pleno enero en la CDMX? Especial

Un grave efecto del cambio climático

La alerta se prendió en redes sociales desde el 2023 cuando también florecieron las jacarandas antes del tiempo previsto. Sin duda, términos como "cambio climático" o "colapso ambiental" se volvieron tendencia al compartirse de nuevo una fotografía en la que se ve florecer jacarandas en pleno enero en la CDMX.

"El incremento de las temperaturas provoca que el sistema vegetal y la anatomía de las jacarandas se caliente antes de tiempo y eso puede producir una floración precoz o tardía", dijo Pace. "Los árboles quedan vulnerables a plagas y enfermedades que incluso afectarían las cadenas alimenticias de aves e insectos. Este tipo de floración produce el néctar para alimentar especies endémicas de la capital", sentenció.

Así que no. Para nada es positivo ver florecer jacarandas en enero. Para revertir un poco el cambio climático el consejo es claro: consume menos, reutiliza, repara y recicla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.