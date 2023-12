Anuario: “Aumento de casos de dengue, ante falta de previsión y cambio climático”

La enfermedad del dengue presentó importantes aumentos en diferentes estados de la República en el transcurso del año, debido a diversas casusas, como la falta de medidas preventivas por parte de la población de zonas propensas a la proliferación del mosquito transmisor, y hasta el cambio climático, afirmó Nora Liliana Martínez Gatica, catedrática del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con La Razón, la especialista indicó que el mosquito trasmisor de esta enfermedad necesita vivir a cierta altura y en ciertas condiciones climáticas, por lo que es en algunos estados en donde se deben tomar las medidas de prevención y control de esta enfermedad.

Detalló que una medida que adoptan recurrentemente los gobiernos estatales es la fumigación; sin embargo, advirtió que si esta acción no se realiza con los estudios y el cuidado necesario, puede ocasionar daños al ecosistema de la región correspondiente.

Martínez Gatica precisó que en el transcurso de este 2023 los estados en donde se presentaron los mayores incrementos de casos confirmados de dengue fueron Yucatán, Veracruz, Quintana Roo y Morelos, de acuerdo con cifras oficiales.

Agregó que una persona que contrajo la enfermedad puede volverse a contagiar a pesar de haber generado anticuerpos específicos, debido a que el virus del dengue experimenta constantes mutaciones y a cualquier paciente le puede volver a atacar alguna nueva variante.

¿Hay alguna característica que compartan las regiones en donde tiene más incidencia la enfermedad? Sí, sabemos que el dengue lo transmite un mosco, el mosco Aedes y ese mosco requiere cierta altura para poder reproducirse y luego para poder distribuirse y picar y de esa manera transmitir el virus que causa la enfermedad de dengue y también la enfermedad de zika y de chicunguya.

¿Hay suficientes medidas preventivas para evitar el contagio de esta enfermedad? Conocemos las medidas para que no haya casos de dengue, para los y las viajeras el utilizar manga larga y repelente para que no nos piquen los moscos, y en el caso de cuáles son las acciones que hacen las autoridades, pues habitualmente se hacen fumigaciones cuando empiezan las lluvias, es decir, en mayo o en junio.

Y sobre todo, se les invita a las personas a descacharrizar, se les dice que no haya basura, que la basura no se quede en las calles, que tenga la adecuada disposición y que si van a guardar agua, sea en recipientes que tengan tapa, de esa manera no tenemos agua estancada por ahí en la basura, ni tampoco agua estancada, que va a ser posteriormente usada para los humanos, porque en cualquiera de esas dos situaciones el mosco puede llegar y poner ahí sus huevecillos.

¿Cómo afectan al ecosistema las fumigaciones? Pues justamente depende de qué tipo de químico estén utilizando. Sabemos que ninguna sustancia es inocua, y va a depender de, justamente, la fauna de cada uno de los territorios que tenemos en México, que sabemos que es diverso, entonces para eso sí se requieren personas especializadas en el tema.

Los expertos deben ser los encargados de llevar la batuta y decir: se va a aplicar así, esto se va a hacer a esta hora, en este lugar y de esa manera, vamos a darle unos días para ver si disminuyó el vector y empezamos el control.

¿Cuáles son las causas del aumento de casos de dengue en algunos estados? Que haya más población vulnerable, que haya más viajeros o las personas no estén asumiendo esto de utilizar repelente y manga larga, que haya más vector y eso tiene también mucho que ver con que haya agua estancada y no se estén haciendo las fumigaciones adecuadamente, pues deben ir programadas.

Una vez que se identifica que en un lugar hay muchos moscos y que los entomólogos identifican que está este mosco del dengue, pues definitivamente se tiene que hacer una fumigación, pero de manera adecuada, entonces, si no se están haciendo fumigaciones con constancia para erradicar el vector, se van a seguir teniendo más y más y más casos de dengue.

¿En qué entorno se reproduce mejor este mosquito? Deben tener, bueno, sobre todo los huevos, una temperatura e iluminación específica, buscan también agua no sucia, tiene que ser agua limpia de preferencia, que tenga iluminación y que no esté tan fría, para que puedan reproducirse, sin embargo, lo más importante de este vector, es la altura.

El aumento de temperaturas que se vivió este año ¿influye en la proliferación de este mosquito? Sí, el aumento de temperaturas y el cambio climático desafortunadamente están afectándonos tanto como nosotros afectamos al planeta y se ve reflejado en cómo están alteradas las estaciones que antes conocíamos del año y actualmente, pues ya van desfasadas. Digamos que la falta de prevención y el cambio climático están provocando el aumento en casos de dengue.

¿Por qué se registran casos de dengue en estados en donde no hay la altura adecuada para su propagación? Los casos, para notificarse, es decir, para llevar la contabilidad exacta, se van a dividir en dos: en autóctonos y en importados.

Autóctono es cuando se conoce que en esa región hay mosco transmisor, entonces si una persona se enferma se enfermó ahí. Y un caso importado es: yo, de la Ciudad de México, voy a Morelos un fin de semana, me pican y entonces me atiendo aquí en la ciudad de México, ése sería un caso importado.

¿Qué pasa en los casos en donde hay reinfecciones? Hay que acordarnos que siempre vamos a hacer inmunidad de todos los cuadros que nos den; sin embargo, el dengue también tiene serotipos, o sea, hay distintos virus, entonces sí te puede dar dengue y de nuevo a lo mejor te vuelve a dar por otra variante y también va a ser independiente el cuadro clínico que presentes.

¿El Sector Salud de los estados está preparado para el aumento de casos de dengue? Pienso que sí, lo más importante de todo es hacer los diagnósticos oportunos, la notificación es muy importante de todas y todos los médicos que atiendan pacientes con dengue para tener estadísticas confiables y que dependiendo de eso se puedan tomar decisiones como decir: urge fumigar, urge salir a las calles o con el perifoneo o en el periódico o promover algún tipo de medida, ahora en redes sociales, por ejemplo, para estar invitando a la población a que colabore para tener control del vector.