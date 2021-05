Niña de 10 años, conmocionada ante ataques en Gaza: “¡No es justo! ¿Qué hicimos para merecer esto?”

El video conmovedor de Nadine Abdel-Taif, una niña de10 años que externa su conmoción por los ataques en Gaza, circula en las redes sociales y genera críticas ante el conflicto que se ha avivado en los últimos días en el Medio Oriente.

La pequeña está rodeada de otros niños, quienes miran con terror el barrio destruido donde estaban sus casas.

"Siempre estoy aterrada. No puedo hacer nada, vean todo esto. ¿Qué quieren que haga?, ¿que lo arregle? Solamente tengo 10 años. Ni siquiera puedo seguir lidiando con esto", dice la pequeña mientras equipos de emergencia y voluntarios realizan labores de limpieza.

leer más Ataques aéreos de Israel matan a 33 palestinos, disparan cohetes desde Gaza

Espera "ser médica o cualquier cosa, para ayudar a mi pueblo, pero no puedo. Soy solamente una niña. Ni si quiera sé qué hacer. Tengo susto, pero en realidad no tanto. Haría cualquier cosa por mi pueblo, pero no sé qué hacer. Solamente tengo 10 años", agrega entre lágrimas e impotencia.

"Todo esto, cuando lo veo, literalmente me pongo a llorar todos los días. Me pregunté a mi misma ¿por qué nos merecemos esto?, ¿qué hemos hecho? Mi familia me dijo que nos odian. No nos quieren porque somos musulmanes. ¿Por qué los musulmanes les provocan eso?", agrega Nadine Abdel-Taif.

"¡Somos niños! ¿Por qué alguien les lanzaría un misil para matarlos? No es justo, no es justo", reclama.

LRL