Nota revela que tirador de Missouri planeaba una masacre escolar

La Policía Metropolitana de San Luis, Missouri, revelaron que el tirador que mató a una adolescente y a una maestra en una secundaria de la entidad planeaba una gran masacre, pues esperaba convertirse en uno de los mayores tiradores en Estados Unidos, de acuerdo con una nota hallada en el lugar.

Un día después del ataque en el que Orlando Harris, de 19 años, lesionó a seis personas en la Escuela Central de Artes Visuales y Escénicas, el comisionado local, Michael Sack, confirmó en conferencia de prensa que el joven abatido tras abrir fuego contra la comunidad estudiantil portaba un tiple tipo AR-15 y hasta 600 balas.

Dichas municiones evidencian la capacidad para asesinar o heridas a cientos de personas, hecho que afortunadamente no logró, gracias a la intervención policial.

leer más Impulsa Sheinbaum con empresarios colaboración en proyectos sustentables para el desarrollo económico y de nuevos empleos

De acuerdo con medios estadounidenses en su escrito localizado en su vehículo, mismo que analizan como un posible manifiesto, el joven quería ser recordado como uno de los peores tiradores, pues revelaciones de la estación local KSDK indican que en la nota tenía una lista de algunos de los perpetradores de tiroteos escolares junto al número de víctimas letales.

Dicho medio agregó que el agresor conocía a detalle el lugar y planeaba recorrer éste para aumentar el número de víctimas, hecho que no ocurrió, pues los oficiales que atendieron el caso lo trataron de disuadir pero Harris les disparó por lo que éstos respondieron al fuego y lo hirieron de gravedad y finalmente falleció en un hospital.

Las autoridades leyeron fragmentos de la nota en la que el joven reconocía que toda su vida fue un hombre solitario y lamentaba no tener siquiera amigos en la escuela.

“No tengo amigos, no tengo familia. Nunca he tenido novia, nunca he tenido vida social. He sido un solitario toda mi vida. Ésta fue la tormenta perfecta para un tirador masivo”, legó Sack ante periodistas, mientras que las autoridades difundieron imágenes del armas, las balas y cargadores que portaba el agresor de apenas 19 años de edad.

lem.