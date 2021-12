Novia planea sentar a invitados antivacunas en una mesa aparte en la fiesta de su boda

Una novia de Sídney, Australia, declaró que está considerando sentar a todos sus invitados no vacunados en una única mesa “antivacunas” en su boda.

En el programa de radio australiano Kyle and Jackie-O, la mujer, llamada Heidi, explicó que su boda se celebrará en marzo de 2022.

“Estoy pensando si tengo una “mesa antivacunas” especial para que todos los demás invitados estén un poco más tranquilos con el hecho de tener gente que no está vacunada allí - o no me preocupo por ello”, preguntó Heidi a los dos presentadores de la radio, Kyle Sandilands y Jackie ‘O’ Henderson.

¿Sentarlos "más lejos" en una boda ayudaría?

Sandilands respondió, asegurando a Heidi que los invitados vacunados estaban “protegidos”. O’Henderson añadió: “No creo que separarlos en una mesa vaya a hacer nada, como si todos fueran a bailar”.

Ambos presentadores de radio coincidieron en que sería “razonable” pedir a todos los invitados no vacunados que se hicieran la prueba del covid-19 antes de la boda.

“Hoy en día, Heidi, es algo muy normal y, sobre todo, con las pruebas caseras, es muy fácil de hacer”, comentó O’Henderson.

Prohíben a los antivacunas muchas cosas, menos bailar

Como informa Independent en Español, debido a las restricciones vigentes en Nueva Gales del Sur, las personas no vacunadas o no totalmente vacunadas solo pueden asistir a “un servicio de boda pequeño”.

Esto significa que solo pueden asistir a una boda con un máximo de 11 personas, incluidos los que se casan, la persona que oficia el matrimonio, dos testigos, alguien que grabe el servicio y cinco invitados.

“Todas las personas que no estén completamente vacunadas en un servicio de boda pequeño deben estar sentadas mientras consumen alcohol y mientras comen y beben”, añade el sitio web del gobierno de Nueva Gales del Sur. Sin embargo, está permitido bailar.

