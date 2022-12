Pedro Castillo acusa "venganza política"; justicia peruana evalúa prisión preventiva

El depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que su detención es producto una "venganza política" orquestada por sus adversarios y reiteró su inocencia ante los delitos que se le imputan.

“Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”

Veintiún días después de haber intentado disolver al Congreso de Perú y declarar un "gobierno de excepción", Castillo Terrones tomó la palabra durante la audiencia con el tribunal que definirá este miércoles si se revoca la medida de prisión preventiva en su contra.

Dese prisión, el expresidente pidió su inmediata libertad pues, dijo, no ha cometido ningún delito; además, acusó al Congreso de su nación de "conspiración" por los varios intentos de derrocar su gobierno.

Pese a todo, enfatizó que jamás ha llamado a tomar las armas y señaló al actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, como el responsable de la muerte de más de una veintena peruanos en las violentas protestas que sacudieron a la nación andina en semanas pasadas.

“Nunca he cometido un delito de rebelión, no he tomado las armas, ni he llamado a nadie a tomar las armas. Quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, dejando más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos”