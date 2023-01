Pelea real: Príncipe Enrique relata en libro ataque físico de su hermano Guillermo

El príncipe Enrique reveló en un libro de memorias un fuerte ataque de su hermano Guillermo, el ahora príncipe de Gales, en el que presuntamente lo ahorcó tras una discusión en torno al matrimonio del primero con la actriz Meghan Markle.

A sólo unos días de que el menor de los hijos del rey Carlos III admitiera interés por recuperar la relación con su padre y su hermano, el diario The Guardian difundió fragmentos de la autobiografía que verá la luz la próxima semana en la que el joven que se separó de la familia real narró que Guillermo “me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo”.

De acuerdo con el texto titulado Spare, la discusión ocurrió en 2019 luego de que presuntamente Enrique confrontó a su hermano el entonces duque de Cambridge por referirse a Megan al tacharla como “grosera” y “difícil”, pues le dijo que esperaba un mayor respeto que lo hace hace la prensa, que rechaza a la actriz estadounidense que denunció supuestos actos racistas de la familia real durante una entrevista con Oprah Winfrey.

Esto avivó la diferencias en un escenario que describió como “muy caliente”, pues se insultaron y finamente terminó en una disputa personal en el Palacio de Kesington en la que supuestamente Enrique sufrió una lesión en la espalda.

“Todo sucedió tan rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Caí en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”