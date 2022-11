Perpetrador de tiroteo en bar LGBT se cambió de nombre por presunto acoso escolar, revelan

El autor del tiroteo en un bar LGBT de Colorado Springs, en Estados Unidos, cambió de nombre años antes de la agresión en la que mató a cinco personas.

Información obtenida por el diario The Washington Post expone que no hay registros de Anderson Lee Aldrich, detenido por el ataque, previo a 2016, fecha en la que adquirió ese nombre al cambiarlo oficialmente, pues hasta su adolescencia se identificaba como Nicholas Brink.

Aunque no queda clara la razón por la que solicitó el cambio de nombre, pero según el diario estadounidense habla de posibles problemas de acoso escolar; sin embargo, no se precisó, porque se convirtió en blanco de algunos compañeros. Asimismo, se detalló que para el proceso de cambio de nombre contó con el apoyo sólo de sus abuelos, quienes aparecen como firmantes en esta solicitud y no sus padres, quienes se separaron cuando él tenia 12 años.

leer más Tiroteo deja al menos 5 muertos y 18 heridos en club nocturno gay de Colorado

Además estos informes evidencian que cambió varias veces de domicilio, pues en su niñez y adolescencia vivió entre California y Texas, pero a última instancia radicó en Colorado, lo que pone la mira en el presunto acoso escolar que presuntamente sufrió.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades sólo habían identificado un delito previo del acusado de cinco cargos de homicidio y cinco más por crimen de odio, luego de que algunos medios de EU reportaran que fue arrestado por amagar con usar explosivos contra su madre.

Sin embargo, a tres días del incidente aún no se revelan los motivos por los que Aldrich o Brink agredió a la comunidad gay, pero se abren pistas sobre posibles diferencias con este sector, pues hasta hace años pertenecía a la Iglesia de Jesucristo que cuestionaba las falta de ideales de los gay al considerar que se habían alejado de los valores al asumirse preferencias sexuales distintas a la religión. Además, dicha iglesia condenó los hechos luego de que se revelara un vínculo del agresor y esa religión.