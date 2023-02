Una entre dos millones: Pescador encuentra extraña langosta azul en Irlanda

Imagina que eres un pescador. Que tu día a día está lleno de redes, de anzuelos, de aguas para las que tu paciencia debe estar lista, porque vamos, pescar no es tan fácil como sólo poner la red y que de manera mágica caigan los peces. Todos los días piensas que, quizá, ese sea el de la suerte, en donde se dé el momento de pescar algo singular.

Stuart Brown, de 28 años, fue esa persona que estamos imaginando. Este pescador encontró una langosta de color azul frente a las costas de Belfast, en Irlanda del Norte, volviéndolo un suceso mundial, pues la posibilidad de hallar a un animal como éste, es de una entre dos millones.

La langosta azul fue devuelta al océano por superar el tamaño permitido en la pesca. Seafresh.

Langosta azul, peculiar animal

Gareth Jeffreys, director de la sección de Biología Marina de la Société Jersiaise, explicó a la BBC de Londres, las causas por las que posiblemente este animal haya adquirido ese singular color azul. "Son hallazgos muy raros y únicos. He visto a gente capturar langostas de coloraciones inusuales debido a su genética anormal", declaró.

Aunque no está comprobado, especialistas indican que el color azul también puede deberse a su alimentación o a una anormalidad heredada. Pueden tener un bajo nivel de pigmentación antioxidante conocida como "astaxantina", que conjuntamente con otras proteínas que la langosta consume, podría causar que el caparazón tome ese color peculiar.

Una posibilidad entre dos millones

Y no. No es algo que pueda pasar todos los días. El hallazgo de esta langosta azul provocó que Brown investigara si lo que estaba viendo era tan maravilloso como inusual. "Nunca había visto una. Otros pescadores con los que he hablado y que son mayores que yo, dijeron lo mismo. Así que es una sorpresa para todos", dijo al medio británico.

Luego de ser capturado y que se midiera, se dio a conocer que la langosta azul fue devuelta al océano, pues no superaba la medida de 87 mm que la legislación local establece.

Redacción de Laura Almaraz.