Covid: Alemania también analiza imponer restricción a no vacunados

Alemania analiza imponer restricciones contra los no vacunados, en busca de elevar las tasas de inoculación ante la pandemia en la región, como lo empuja Austria, que ayer inició un confinamiento para los reacios a las dosis antiCovid.

Impulsado por la respuesta del país vecino por la baja respuesta ante esta estrategia, el Parlamento o Bundestag plantea cambios a la ley en materia de sanidad para limitar el transporte público sólo a quienes ya completaron su esquema Covid.

De acuerdo con medios locales, en todos éstos podrían solicitar los certificados de vacunación Covid para restringir el paso a quienes no acatan la medida, cuando varias naciones ya van incluso por la tercera inyección.

El país que podría alcanzar las 100 mil defunciones antes de concluir el año busca atenuar la propagación en medio de su cuarta ola pandémica, por ello legisladores confían en que el endurecimiento del control de casos obligue a los ciudadanos a acudir por sus fármacos al verse limitados en movilidad. Hasta el momento sólo se prevé solicitar los comprobantes covid o pase verde para circular libremente, un acto más suave que en la nación fronteriza, que descarta salidas a centros de entretenimiento y restaurantes a los no vacunados, hecho que tan sólo en el primer día de confinamiento ya provocó enormes filas en los centros de vacunación.

De acuerdo con Our World in Data sólo dos terceras partes de la población alemana han acatado la estrategia de inoculación y las autoridades admiten que los test negativos ya no son suficientes para contener la propagación del SARS-CoV-2, pues el continente se convirtió en el epicentro y existe el riesgo de rebrotes en parte por una nueva variante detectada en Francia, pero que aún no eleva las alertas pues es la Delta la que ha sumido a la región en nuevos máximos.

Estos cambios legislativos, a casi dos años de la lucha contra el virus, son respaldados tanto por aliados de la canciller Angela Merkel, como por el partido virtual ganador que busca contener a los renuentes o antivacunas para evitar que esta cuarta oleada sea peor que las anteriores, poco antes del inverno. Además, se prevé reforzar acciones en torno al control de contactos con personas infectadas o que no están protegidas contra el virus, por el que el país acumula cinco millones 69 mil contagios, y hacer obligatoria la inmunización.

Esto luego de que el país alcanzara 303 infecciones por cada 100 mil habitantes superando el registro de la semana pasada y rebasando los máximos históricos, de acuerdo con el Instituto Robert Koch.

Y es que este gobierno no es el único que apunta a cambios por el temor de tener cifras peores, en decesos y contagios diarios, que las del primer año en esta lucha, pues en Francia ya retoman el uso de cubrebocas.