Primer revés a Trump: defensa no logra frenar juicio

Los alegatos de la defensa de Donald Trump no lograron frenar el juicio por supuestamente incitar a la violencia del Capitolio. Con 56 votos, seis de republicanos, contra 44 el Senado validó la constitucionalidad del proceso tras cuatro horas de argumentos.

Desde el día 1 sufrieron su primer revés y una mayoría simple bastó para frenar su intento de persuadir a los demócratas de que su cliente no podía ser juzgado por el Senado, pues ya no es presidente de Estados Unidos; sin embargo, la votación reflejó que aún no les alcanza para una posible sentencia, pues requieren el apoyo de 17 republicanos, pero sólo sumaron un voto más, el del legislador Bill Cassidy, quien cambió su postura.

Al inicio del proceso —que prevén se alargue una semana—, los demócratas refrendaron el argumento de Jamie Raskin, como fiscal, de pugnar porque el magnate responda ante la violencia que provocó con sus discursos y tuits del pasado 6 de enero y alejarlo de futuros cargos.

El encargado del impeachment advirtió que no puede quedar sin castigo quien incumple su cargo y bloquea la transición democrática en su intento de no perder el poder, como si existiera una “excepción de enero”, por sus últimos días de mandato.

Y aunque por momentos el discurso se tornó emocional por la segunda intervención de Raskin, quien revivió la violencia que los obligó a abandonar el recinto, uno de los abogados de Trump pidió no apelar a la emoción para acusar a su cliente, en presunta represalia.

En punto de las 12:00 horas comenzó el proceso con una votación sobre las reglas del mismo, que dio paso al primer orador. Raskin presentó un video de más de 10 minutos de la secuencia de cómo los llamados de Trump a “luchar como en el infierno” y reiteradas acusaciones de un supuesto fraude enardecieron a sus simpatizantes, quienes siguiendo sus instrucciones, irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación de la elección.

Sin embargo, después de perpetrados los ataques mantuvo su postura de un robo electoral. Y apuntó que sólo los hechos muestran su responsabilidad.

Casi entre lágrimas, Raskin recordó el episodio del pasado 6 de enero en el que invitó a su hija a ser testigo de un “evento histórico”, pero en vez de eso tuvieron que esconderse debajo de un escritorio por la turba armada en el recinto.

Agregó que de ese día sólo recuerda a colegas llamando a sus familias para despedirse y cómo un simpatizante de Trump golpeaba brutalmente con el asta de una bandera a un policía del Capitolio.

A él se sumaron los senadores Joe Neguse y David Cicilline; el primero pidió no olvidar la experiencia que los obligó a evacuar de urgencia el Capitolio; mientras que su compañero reiteró que buscan sentar un precedente contra quien celebró en redes sociales los actos violentos al señalar “recuerden este día para siempre”.

En tanto, la defensa se apegó a su plan evitar un juicio alegando que el republicano ya no era presidente, por lo que el Senado no debía actuar en su contra; pero en ningún momento se refirieron a su supuesta responsabilidad en los hechos.

Tras un receso, David Schoen advirtió que enjuiciar a Trump destrozaría y generaría más división en el país en vez de calmar los ánimos. También presentó videos para evidenciar que el impeachment es usado con fines políticos y se orquestó antes de estos hechos.

Previamente, el litigante Bruce L. Castor habló por más de 40 minutos, pero sus alegatos fueron incoherentes, admitieron los mismos republicanos.

Incluso, Cassidy, quien dio la espalda a los abogados del exmandatario, cuestionó el nivel y la desorganización mostrada por la defensa que se enfrentó a un sector demócrata convincente que reforzó su estrategia con nuevas pruebas. Y adelantó que aunque se mantendrá como jurado imparcial escuchará a ambas partes para tomar una posición. Su voto fue criticado por su partido.

SIMPATIZANTE MUESTRA ARREPENTIMIENTO

Jacob Chansley, recordado como el “hombre bisonte”, pidió perdón por participar en el asalto al Capitolio.

“No debería haber estado ahí”, expresó en un comunicado horas antes de que comenzara el juicio y se reportó que incluso su defensa intentó promover que fuera testigo en el impeachment, aunque no quedó claro si era para evitar una pena o por verdadero arrepentimiento.