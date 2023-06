Putin amaga con ofensiva “espejo” tras ataque con drones en Moscú

El ataque contra zonas residenciales en Moscú desatará una respuesta “espejo”, advirtió el líder invasor, Vladimir Putin, luego de que su defensa fuera vulnerada, lo que anticipa otra ofensiva contra Kiev, que suma cuatro día consecutivos resistiendo fuertes bombardeos.

Aunque el régimen ruso minimizó el golpe, pues el Ministerio de Defensa precisó que el daño fue “insignificante” y que derribó ocho drones, acusó a las tropas defensoras de recurrir a actos terroristas para intimidar a civiles y militares en busca de una escalada.

Para evitar que se repita el mayor ataque contra la capital desde que estalló la guerra, el Kremlin reivindicó que cada amenaza tendrá respuesta, luego de que las fuerzas de Volodimir Zelenski dirigieran sus armas contra una de las zonas de mayor prestigio, donde se cree que viven oligarcas y cómplices de la invasión.

En general, no apoyamos los ataques dentro de Rusia (…) Nos centramos en proporcionar a Ucrania el equipo y la formación que necesita para recuperar su propio territorio...

Consejo de Seguridad de EU, Comunicado

Al apuntar directo a la culpabilidad ucraniana, aunque no se mostró evidencia de su participación, Putin insistió que no se quedarán de brazos cruzados, pues este golpe de madrugada anticipa que el rival está por lanzar su contraofensiva.

El Kremlin insistió en mostrar la osadía rival al revelar imágenes del daño en un edificio residencial, aunque en videos de medios estatales sólo se ve una mancha por el impacto y que agentes recogen fragmentos de aviones no tripulados. Y rebajó el riesgo por el fallido ataque; no obstante, fuentes no oficiales dijeron que hasta 25 artefactos traspasaron la zona, de los que al menos una docena alcanzó sus objetivos tras un ataque contra la sede de Inteligencia militar de Kiev.

Pese a que recolectaron pruebas, Rusia no dio información del origen de los drones, pero medios The Guardian y The New York Times precisaron que podría tratarse de uno de fabricación local, tipo UJ-22, luego de confirmar la veracidad de los videos de los drones sobrevolando la capital rusa.

(Ucrania) tiene el derecho legítimo de (defenderse) dentro de sus fronteras, pero también de proyectar fuerza más allá

de sus fronteras...

James Cleverly, Ministro de Exteriores de GB

Putin recalcó que para un mayor efecto los enemigos, respaldados por Occidente, usan armas de alta precisión para dañar a su población, al referir que sus Fuerzas Armadas sólo atacan infraestructura militar y almacenes de armas, lo que contrasta con las denuncias de los defensores de atacar viviendas, hospitales, escuelas y centros comerciales.

El régimen alardeó que el sistema de defensa ruso apenas fue requerido, pero críticos de éste admitieron que esta oleada contra la capital evidenció la vulnerabilidad rusa, lo que convierte a la capital en un blanco fácil, a unos días de que los rebeldes que irrumpieron en Bolgorod dijeran que era posible llegar a Moscú.

Pero Kiev negó cualquier relación con esta hostilidad, al argumentar que es otra justificación del Kremlin para responder. Líderes locales ven un parecido entre el ataque de este 30 de mayo con el supuesto intento de homicidio contra Putin y el sabotaje fronterizo, de este mismo mes.

Es importante señalar que no hay comparación entre estos incidentes en Moscú y los enormes ataques que seguimos viendo en las ciudades ucranianas...

Stéphane Dujarric, Vocero del secretario de la ONU

El principal asesor ucraniano, Mijailo Podoliak, explicó que Rusia busca exponerlos como terroristas, cuando son los rusos los que siguen atacando a la resistencia ucraniana, en donde en menos de 24 horas suman un muerto y 13 heridos, por ofensivas nocturnas.

Agregó que los daños son mucho menores a los que el Kremlin ha ocasionado en la nación invadida en más de 460 días de guerra. Hecho que respaldó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, sostuvo que no se puede comparar un ataque contra bienes con los interminables bombardeos, pues recordó que el ofensor ha matado a miles de civiles. Aunque admitió que ningún acto es justificable, insistió que Moscú no puede tomar este hecho para arreciar la embestida, lo que recuerda que las fotos de daños en el techo no se equiparan a los cráteres dejados por misiles.

La nueva disputa ya inquieta a aliados, pues los principales exportadores de armas chocaron por el incidente en Moscú.

Para Gran Bretaña esto es justificable al detallar que Ucrania tiene el derecho a defenderse, aunque evitó pronunciarse sobre el origen del ataque. Por separado, Estados Unidos se mostró en contra. Aunque no culpó a Kiev dijo que no respalda ofensivas en territorio ruso, al recordar que al enviar armas modernas al ejército de Zelenski éste se comprometió a no usarlas contra territorio ruso, mientras la OTAN ratificó su apoyo al descartar una fatiga en los suministros.

En tanto, autoridades locales no descartan que sea otro golpe interno por parte de la disidencia o un plan ruso ante el estancamiento en Bajmut.

Aliados del Kremlin señalaron a la cúpula militar como la culpable por subestimar al oponente. Dijeron que en vez de medidas contundentes sólo lanzan nuevas advertencias.

Aunque poco después se reveló que Rusia va tras los mandos militares rivales al incluir a dos de éstos en su lista de los más buscados, tema que Ucrania dijo sólo es para tratar de nivelar el supuesto estatus terrorista de la nación.