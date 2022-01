Rechaza OTAN pacto con Rusia; aún ve riesgo

La Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) reiteró que las diferencias con Rusia persisten por lo que anticipan una negociación difícil de superar, pues ese país tiene la capacidad de abrir una guerra en territorio europeo.

Agregó que no hay justificación para aceptar o cumplir las garantías demandadas por el gobierno de Vladimir Putin para quitarle la oportunidad a Ucrania de sumarse a sus filas, pues hacer lo que conviene al Kremlin sería contraproducente, lo que aumenta las tensiones con esa nación, que insiste que no tiene intenciones de atacar o invadir Ucrania, pese al reforzamiento de su frontera.

El líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo que la nueva sesión entre ambos sectores en Bruselas, que se extendió por hasta cuatro horas, no rindió frutos; no obstante, insistió que no cederán ante las presiones de este régimen, pero mantendrán el diálogo como lo ha hecho Estados Unidos, pues el objetivo ante estas tensiones es el mismo: desescalar la disputa que mantiene con el país vecino.

Es una ocasión oportuna para el diálogo en un momento crítico para la seguridad europea

Jens Stoltenberg, Secretario de la OTAN

“Cuando las tensiones son altas, es más importante que nos sentemos en torno a la misma mesa y abordemos nuestras preocupaciones”, apuntó, por lo que se prevé una nueva reunión aunque no se notificó una nueva fecha, en espera de que las delegaciones definan el periodo estimado en que deben volver a poner sus cartas sobre la mesa, luego de una larga semana de conversaciones.

Pero hasta el momento, el gobierno de Putin no se ha comprometido a retirar a las tropas que llevan meses apostadas en los límites con Ucrania.

El líder argumentó que no sólo es un tema de seguridad fronteriza, sino de repercusiones regionales, respaldando las declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y reiteró que están preparados para responder cualquier agresión rusa, hecho que insistió “sería un gran riesgo”. Ante lo que el vocero del Kremlin, Dmitry Pekov, sostuvo que estas relaciones “han alcanzado una línea crítica” y agregó que Rusia no recurrirá a los ultimátums como lo hacen otros gobiernos en su contra.