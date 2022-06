Rusia amaga que más países serán arrastrados a la guerra

Rusia aseveró que armar a Ucrania provocará que más naciones sean arrastradas a la guerra, al advertir que la estrategia de Estados Unidos los orillará a una confrontación directa, hecho calificó de “locura”.

Horas después de que el presidente Joe Biden confirmara el envío de un sistema de misiles de alta movilidad (HIMARS) a su homólogo Volodimir Zelenski, líderes rusos rechazaron los nuevos suministros de largo alcance, pues contrario a una supuesta paz pareciera que esa nación “echa más leña” al conflicto que ha dejado cuatro mil civiles muertos, aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admite que las cifras son mucho mayores.

Tras la invasión en represalia por una supuesta “nazificación” en Ucrania, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, refirió que cada vez hay mayor riesgo de que terceros se involucren, lanzándose directamente contra Occidente, por dotar de lanzamisiles y municiones a las fuerzas invadidas. Y acusó que esa región sigue aplicando sanciones contra líderes y militares rusos mientras también proporciona armamento a Kiev.

Por ello, cuestionó el verdadero interés de éste y de la Unión Europea (UE) al escalar lo que algunos líderes anticipaban como una Tercera Guerra Mundial. Indicó que es claro que esas naciones están dispuestas a entrometerse en “esta locura para satisfacer sus ambiciones” y se limitó a recordar que en Europa sigue creciendo la rusofobia por la invasión y nuevas restricciones contra el régimen, mientras Alemania prevé igualar el plan de Biden para enviar más armas y Dinamarca podría hacer lo mismo al eliminar una excepción en la materia.

Al respecto, Lavrov agregó que aún hay gobiernos serios que no desean llegar a ese escenario “inaceptable” y, aunque no dio nombres, todo apunta a Turquía y Hungría que se han mostrado en contra de nuevas adhesiones a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del embargo de sus energéticos.

Sus declaraciones fueron secundadas por el vocero de Putin, Dmitri Peskov, quien acusó que estos actos sólo “echan más leña”, mientras que con sus dichos EU aboga por la paz, pero aludió que las negociaciones ya quedaron atrás.

Explicó que lo de ayer evidencia que la mira de EU apunta a un conflicto directo y no a mejorar el ambiente para que las naciones enfrentadas se sienten a dialogar, luego de que Ucrania admitiera que no hay condiciones para sentarse nuevamente a negociar, mientras su ejército alista despliegues para reforzar a las tropas costeras, a fin de probar buques de guerra, submarinos y armas navales.

Ante los cuestionamientos, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, quien recientemente visitó Kiev, descartó que la ayuda sea un intento para atacar ese territorio, pues recalcó que sólo se trata de reforzar al aliado.

En compañía del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, el enviado de Biden recalcó que “es Rusia la que ataca Ucrania, no al revés”, pero los invasores aprovechan para descalificar a quienes apoyan a Kiev.

Y reiteró que el mismo Zelenski se comprometió a no usar estos misiles contra Rusia. Mientras que el Pentágono aseveró que esta entrega no cambia el curso de la guerra, pero sí ofrece mayor capacidad a un ejército agotado tras tres meses de intensos combates. El subsecretario de Política de Defensa, Colin Kahl, minimizó los señalamientos del Kremlin y apuntó que, aunque el equipo llegue esta semana, no podrá ser usado hasta finales de mes, pues se requieren tres semanas de capacitación.

En torno a las condiciones de las fuerzas ucranianas, Zelenski admitió que siguen sumando bajas, hasta 100 diarias, por lo que agradeció toda la ayuda que permita fortalecer a sus defensores.

Detalló que buscan reforzar un perímetro en la zona este, pues reiteró que la crisis en Donbás sigue siendo extremadamente difícil, debido a los avances del enemigo en Severodonetsk, pues los invasores afirman controlar casi todo el territorio, aunque autoridades locales contradijeron esa versión y señalaron que al menos 30 por ciento de éste aún les pertenece.

Asimismo, Zelenski acusó que los ocupantes buscan otras formas de debilitarlos, no sólo con bombardeos, pues según sus fuentes los juicios contra los soldados que se rindieron en Azovstal no son más que otra treta o acto propagandístico, pues para ellos hay evidencia de que no respetarán sus derechos humanos como lo han hecho desde el pasado 24 de febrero al cometer crímenes de guerra en su contra y no detener los bombardeos contra múltiples ciudades.

Tras su retiro de Kiev y Járkov, los ocupantes se han concentrado en Lugansk y Donetsk, donde ayer mataron a cuatro personas, pero no descartan avanzar hasta el otro lado de la frontera, pues de nuevo lanzaron ataques contra Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. Y en Jerson se hacen pasar por ucranianos para eliminar a sus rivales y hasta obtener información relevante.