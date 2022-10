Rusia arrecia el golpe eléctrico y va por más

Las tropas rusas mantienen la mira en destruir las instalaciones eléctricas en Ucrania, mientras alistan un desastre a gran escala en Jerson, uno de los territorios anexados, según nuevas advertencias en la región invadida.

Los defensores reportaron que en poco más de 10 días los ocupantes lanzaron hasta 300 ataques para cortar el suministro energético en la nación y por ratos varias ciudades sufren apagones, por lo que la autoridad llamó a la población a reducir hasta 20 por ciento el consumo ante el riesgo de una severa escasez en el próximo invierno.

El presidente, Volodimir Zelenski, insistió en colaborar con estas medidas al señalar que se trata de un ahorro en pro de su defensa, mientras que otros líderes indicaron que tanto viviendas como negocios pueden prescindir de electrodomésticos, al desconectarlos por horas.

Y algunas empresas confirmaron que limitarán su consumo en ciertos horarios, en respaldo a la fuerza nacional, mientras tropas tratan de corregir el daño y restaurar el suministro en medio de los continuos bombardeos.

Además, los soldados locales temen que los momentos de oscuridad sean aprovechados por los ocupantes rusos para avanzar hacia zonas liberadas o intensificar los ataques.

Al respecto, Zelenski advirtió que se identificó un posible ataque de gran escala para destruir significativamente Jerson, pues presuntamente los del Kremlin colocaron explosivos en la presa local.

“Tenemos información de que los rusos minaron la central hidroeléctrica de Kajovka”, aseveró en un videomensaje y advirtió que el derribo de ésta dejaría graves daños en la región que Vladimir Putin declaró suya, pues si se desborda inundaría casi un centenar de asentamientos, por lo que sostiene que el ejército ocupante busca dar un gran golpe en la región sur.

Hecho que genera más alertas al recordar que los invasores ordenaron la evacuación de mandos militares en Jerson, incluso a través del río Dnipro, pues aunque inicialmente se creyó que era por las dificultades para retener el control, estas nuevas pistas confirmarían que los enemigos preparan un ataque importante y por ello están desalojando a sus tropas y a los ucranianos que los apoyan; aunque no se especificó si éstos planean volver a Rusia o se quedarán en alguna de las zonas anexadas este mismo mes.

Por separado, inteligencia ucraniana informó que, pese a que ayer iniciaría la supuesta ley marcial en Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, en una no se notaron grandes cambios, lo que hace sospechar que no esa última no es prioridad. Más tarde, medios y agencias rusas dijeron que no se implementó porque no estaba planeada esa estrategia, lo que contrasta con la orden de Putin.

En medio de estos escenarios, la Unión Europea (UE) impuso las primeras sanciones contra Irán, presunto cómplice que suministra armas al régimen ruso. Se reveló que la región congeló los activos de tres líderes del régimen y hasta de fabricantes para mostrar su firmeza contra las naciones que se sumen a la guerra rusa.

Más tarde, fuentes estadounidenses indicaron que cuentan con evidencia de que líderes iraníes viajaron a Crimea para entrenar y capacitar a la fuerzas rusas sobre el uso de drones kamikazes que se lanzado contra Kiev y otras ciudades.

Kremlin acorrala a su principal crítico Alexei Navalny

Tras casi dos años en prisión, el líder opositor ruso, Alexei Navalny, denunció que El Kremlin busca aumentar su encierro en Rusia al sumar tres nuevos delitos en su contra.

El crítico reveló, a través de su defensa, que el Comité de Investigación de Vladimir Putin abrió una nueva causa en su contra al responsabilizaron de delitos como terrorismo, promover el extremismo y hasta tratar de restituir el nazismo con financiamiento ilegal, lo que podría relacionarse con sus críticas al a invasión rusa y el respaldo a Ucrania, de acuerdo con la agencia Interfax.

Con esta información, el equipo legal y aliados preparan su defensa, pues este mismo año el gobierno extendió la condena en su contra al imponer nueve años de prisión por presunto fraude, con lo que se anticipa que al ser delitos más graves los que ahora le imputan las penas serían mayores.

Pese al nuevo cerco en su contra y advertencia a todos los críticos de Putin, Navalny, quien sobrevivió a un intento de envenenamiento, se burló sobre los delitos que presuntamente ha cometido, pues dijo que mientras él denuncia que está incomunicado y se limita su contacto con familiares y abogados, el gobierno asegura que sigue cometiendo crímenes.

“Soy un genio criminal. Todos pensaron que estuve aislado durante dos años en prisión, pero resulta que cometo delitos activamente”, lanzó en una serie de comentarios a través de Twitter.