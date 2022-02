Putin ataca Ucrania y aproxima más la guerra

A horas de que Rusia desalojara al personal diplomático de Ucrania y tras las alertas de una inminente guerra, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación de desmilitarización en Donbás. Casi de manera instantánea se escucharon explosiones en ciudades al este de Ucrania como Kiev, Odesa y Járkov, entre otras, producto de misiles y artillería, según Ucrania.

Casi a la par del arranque de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitada por Volodimir Zelenski, quien advertía que estaban rodeados por 200 mil tropas, se reportaron detonaciones cerca de la frontera, disparos cerca de aeropuertos y hasta sobrevuelos de aviones rusos en el inicio del Estado de emergencia en Kiev. Ante lo que el secretario del organismo, António Guterres, suplicó a Putin a parar de inmediato el ataque.

Presidente Putin, en nombre de la humanidad, lleve sus tropas de regreso a Rusia.

Este conflicto debe terminar ahora...

António Guterres

Secretario general de la ONU

Dichas acciones las anticipaba el Krem-lin, pues en el mensaje sorpresivo de Putin casi al cierre de esta edición advirtió que los enfrentamientos eran inevitables, confirmando lo que aliados alertaban hace semanas: Rusia anticipaba la invasión.

Y ayer usó como pretexto la solicitud de dirigentes prorrusos para proteger las regiones separatistas, reconocidas por Rusia como repúblicas, para brindar apoyo ante el temor de ser atacados por Kiev.

Sin embargo, las primeras ofensivas con miras a una invasión a gran escala fueron rusas incluidos misiles desde las 05:00 horas (tiempo de Kiev), según la cancillería ucraniana. Algunos testigos revelaron que los primeros ataques ocurrían con intervalos de unos cinco y que una hora después, cuando continuaba la reunión de la ONU, las agresiones se dispersaron, pero seguían las movilizaciones policiacas y de ciudadanos que pretendían salir a Polonia.

Hubo ataques contra cuarteles militares y ciudades, hecho que el presidente Joe Biden calificó de “guerra premeditada sin justificación” que provocará pérdidas catastróficas, y que detonó que el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergi Kyslytsya, encarara a su homólogo ruso, Vasily Nebenzya, al retarlo a asumir la responsabilidad de que no había un ataque en curso, que declarara que no estaban bombardeando ni avanzado a Ucrania.

Asimismo, le pidió tomar su teléfono para solicitar información directamente a su país sobre la situación actual para demostrar que sus tropas no ingresaron por aire, mar o tierra o incumplieron su declaración de no invadir, pues Putin refirió que la operación no era ocupacionista. El diplomático sostuvo que ayer éstos dieron paso a un conflicto armado que dejará miles de bajas y hoy ambas naciones mantienen cerrado su espacio aéreo.

Ciudadanos recurren a cualquier transporte en busca de protección. Fotos: Reuters

Situación ante la que Biden ratificó que Putin es el único responsable de la muerte y destrucción por su operación militar, hecho ante la que aliados de Ucrania, entre ellos la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), responderán de manera “unida y decisiva” para que Rusia rinda cuentas, mientras dedican sus oraciones al pueblo que está bajo fuego, postura a la que se sumó el Papa Francisco al pedir a involucrados actuar con conciencia.

Previamente, Zelenski advirtió que no tienen miedo y se defenderán, pues están listos para dar la cara a los soldados apostados estratégicamente.

Estallido en la provincia de Járkov, segunda mayor ciudad de Ucrania, durante los primeros ataques de Rusia. Foto: Especial

En un inusual mensaje en ruso dirigido a ciudadanos de esa nación, apeló a la desescalada y aseveró que Ucrania quiere la paz y es posible evitar un conflicto, pero ratificó “si nos atacan, si intentan arrebatarnos nuestra tierra, nos defenderemos”.

Añadió que, contrario a lo que Putin intenta hacer creer, no son enemigos ni hay motivo para una guerra, luego de que el Pentágono advirtiera que hasta 80 por ciento de efectivos rusos alistaban el combate, pese a que éste esperaba cualquier chispa para actuar y se negó a responderle una llamada telefónica. Y tras múltiples detonaciones reportadas Zelenski decretó ley marcial en todo el territorio nacional y reiteró los llamados al Rusia para detener la supuesta operación que, insistió, no es más que una guerra que intentaron evitar, proceso en el que Ucrania aseguró que derribó cinco aeronaves rusas, al cierre de esta edición, pero Rusia lo desmintió.

Bajo amenaza hacker. En medio de las tensiones, instituciones ucranianas sufrieron nuevos ataques cibernéticos dirigidos a eliminar su información.

Los estallidos rompen con la normalidad en la capital Kiev. Fotos: Reuters

Según la firma de seguridad ESET, los piratas usaron un malware para infectar sitios oficiales y la red doméstica para borrar o alterar datos y apoderarse de los servidores. Incluso, se identificó que éste fue creado a finales de año lo que revela que se preparó con dos meses de antelación.

A la par de estas afectaciones se reportó el bloqueo de cuentas de Twitter que publicaban sobre el conflicto y horas después la red social admitió que fue un error cuando eliminaba cuentas de bots o que violaron normas. Y detalló que “restableció a el acceso a varias cuentas afectadas”.

KREMLIN PONE A TEMBLAR AL MERCADO

