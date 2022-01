Putin aviva crisis en Ucrania y amaga con represalias a EU

El gobierno de Vladimir Putin reiteró el amago de tomar represalias ante la negativa de Occidente de respetar sus condiciones para revertir las tensiones, los intentos de prolongar las negociaciones de manera indefinida y usar como pretexto una supuesta invasión para armar a Ucrania.

Ante la misma postura de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a los llamados de retirar las armas enviadas a Ucrania, Bélgica y Rumania y no integrar al primero de la lista o antiguas regiones soviéticas al organismo, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, sostuvo que no permitirá una negociación indefinida.

Añadió ante el Parlamento que no se quedarán de brazos cruzados ni aguardarán por siempre, luego de la persistencia de una postura agresiva en su contra, con ejercicios provocativos, suministro letal y ataques. Incluso, presumió que a la par de esta escalada ha fortalecido alianzas con naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin responder a cuestionamientos de si los apoyarían en la materia.

Por separado, el vocero ruso, Dimitri Peskov, cuestionó la dualidad de la postura occidental, pues acusan a este país de intensificar los despliegues y ejercicios con Bielorrusia e Irán, y a la vez arman a la supuesta región amenazada en pos de una defensa a la seguridad.

Asimismo, el funcionario advirtió de un rompimiento total, sin adelantar qué acciones tomarían. Esto ante la amenaza de imponer sanciones directas contra Putin, pues ello causaría un escenario “políticamente destructivo”.

Tropas rusas realizan ejercicios en vehículos pesados en la zona de Rostov, ubicada a unos 700 kilómetros de la frontera ucraniana. Foto: AP

Funcionarios alertaron que los aliados de Ucrania usan una “amenaza fantasma” para justificar el envío de misiles, aviones de combate y más equipo a Kiev, pero esperan que Rusia no responda, por lo que argumentan que son ellos los que han elevado la presión con miles de soldados en la frontera. Incluso, en las últimas declaraciones la vicesecretaria de Estado de EU, Wendy Sherman, admitió que, aunque no hay certeza de un movimiento ruso, se detectó que “hará uso de la fuerza militar en algún momento, entre ahora o mediados de febrero”, por lo que EU instó a sus ciudadanos a salir lo antes posible de Kiev, pero no contempla una evacuación como en Afganistán.

En tanto, el gobierno de Joe Biden expuso que su postura es firme, pues no acatarán condiciones mientras no vean una ruta para avanzar por la desescalada.

Después de que se confirmara la entrega por escrito de una respuesta, a través del embajador John Sullivan, el secretario de Estado, Antony Blinken, recalcó que se mantendrán por la vía diplomática y abiertos para discutir y reducir tensiones, pues, aunque no hay cambios, con sus propuestas se resuelven las preocupaciones de ambos sectores.

Incluso, EU dejó en claro que no le puede negar a Kiev el ingreso a la OTAN si lo solicita, sólo porque una nación lo rechaza. E Insistió que si Rusia está decidida a mantener a sus 100 mil tropas en la frontera con Ucrania o despliega una incursión sellará su destino al definir el siguiente paso de este conflicto.

Sin embargo, fuentes del gobierno elevan las alertas al comentar que no se descarta que Rusia use esta negativa a sus peticiones como el pretexto para intensificar acciones militares como lo ha hecho en fronteras terrestres y zonas marítimas. Mientras que el viceministro de Exteriores, Alexander Grushko, adelantó que se tomarán su tiempo para evaluar la nueva respuesta de Occidente ante lo que prevé una larga espera: “Lo leeremos (documento) y estudiaremos. (Ellos) estudiaron nuestro proyecto durante casi un mes y medio”.

Además, luego de un diálogo que se extendió por casi ocho horas en París con representantes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, los negociadores acordaron ampliar la fase de conversaciones con una nueva ronda que albergará ahora Berlín, como parte de los intentos de retomar o revivir el llamado Cuarteto de Normandía.

Según medios locales, pues esta vez no hubo conferencia, el objetivo es volver a reunirse probablemente dentro de un semana, pues esta etapa sería después de la llamada telefónica acordada entre los presidentes Vladimir Putin y Emmanuel Macron para este 28 de enero.

El encargado de las relaciones con Ucrania, Dmitri Kozak, admitió que espera que este nuevo proceso dé resultados a diferencia de otras negociaciones.

Y horas después se confirmó que como parte de este diálogo los ministros de Exteriores de las naciones mediadoras, Jean-Yves Le Drian y Annalena Baerbock, respectivamente, visitarán Kiev en cuestión de días, aunque no se precisó si harán lo mismo en Moscú.

En tanto, Ucrania mantiene la situación al margen al referir que no hay condiciones reales de un supuesto ataque, pues el número de tropas rusas, aunque elevado, es insuficiente para pretender llevar a cabo una agresión a gran escala o una invasión, como han advertido algunos de los aliados que les han enviado equipo de defensa.