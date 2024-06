Sellan Putin y Kim Jong-un alianza de defensa mutua

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Norcorea, Kim Jong-un, pactaron una alianza de defensa mutua en una clara afrenta a Occidente, en medio de intentos de aislarlos con sanciones clave.

Tras una visita bilateral de dos días y ante la mirada inquieta global, ratificaron su alianza estratégica al comprometerse en una conferencia conjunta a responder y brindar asistencia en caso de que alguno de esos países sea víctima de una agresión; como una especie de bloque asiático, pero “estrictamente pacífico”, según declaraciones del anfitrión.

Ese plan apunta a Estados Unidos, gobierno con el que ambos chocan por múltiples tensiones, pero Moscú minimizó las especulaciones a horas de descartar que esta alianza tuviera un destinatario al señalar que la clave es el reforzamiento de su amistad, pues Pyongyang es de las primeras regiones que visita desde que asumió su quinto mandato. Sin embargo, no se detalló qué tipo de intervención habrá si son atacados por algún enemigo, ante lo que algunos expertos descartan que envíen tropas al combate.

Al respecto, la prensa rusa, como el portal TASS, resaltó que en las reuniones que se prolongaron por casi 10 horas y que tuvieron como sede el Palacio Kumsusan rubricaron acuerdos de cooperación comercial, económica, humanitaria y cultural y hasta de inversiones para profundizar su amistad, misma que coincidieron alcanzó su nivel más alto.

Con ello, los regímenes evidencian que se cumplió la prioridad de afianzar lazos al reiterar el apoyo con firmas históricas, mismas que reconoció el visitante al calificar el principal pacto como un “documento fundamental” para sentar las bases de una relación que evoluciona.

Kim Jong-un reconoció el peso de su colaboración al declarar que ayer concretó con su “camarada” el “tratado más fuerte de su historia” superando ampliamente los lazos de hermandad y prosperidad que los unen desde la era soviética o el siglo pasado.

Incluso, el líder de Pyongyang afirmó que éste es el momento de mayor desarrollo y traerá un impacto positivo al impulsar su colaboración militar y en el Pacífico, al tiempo en que destacó su total respaldo a la ofensiva que el Kremlin lanzó contra Kiev desde 2022 al justificar que el ejército ruso protege “la soberanía, los intereses de seguridad e integridad territorial”, según información publicada por agencias de ambos países.

Y a nivel internacional persisten las dudas en torno a los intercambios pactados. Occidente alertó desde el pasado 18 de junio que Rusia podría recibir insumos armamentísticos a cambio de empujar el programa nuclear de Kim Jong-un, lo que representaría una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del que Moscú es miembro permanente.

Pero éstos aprovecharon la incertidumbre rival en torno a la seguridad y geopolítica al resaltar que en dos días cumplieron varias prioridades; una fue la cooperación en materia espacial, según la agencia surcoreana Yonhap, lo que recuerda que en su viaje a Moscú el año pasado el norcoreano recorrió el Cosmódromo ruso para inspirarse en los avances de esta potencia y así capitalizar los intentos fallidos de colocar un satélite espía.

Tema en el que EU rebajó las alertas al reconocer que tal alianza no alcanza el nivel de amenaza mayor, aún.

Mientras los aliados insisten en contener a rivales y tras sellar su cercanía, se reportó que el presidente Vladimir Putin amplió su gira con aliados. Cuatro horas después de despegar de Norcorea, el líder ruso arribó a Vietnam para una visita que también se extenderá por dos días.

Según el Kremlin aprovechará su retorno a la región para dialogar con los principales líderes, entre ellos el dirigente comunista, Nguyen Phu Trong, y el presidente To Lam, para firmar otra asociación. No obstante, no se revelaron más detalles, pero se prevé que al igual que en Pyongyang se refuercen acuerdos en material comercial, económica, científica y tecnológica, así como en energía y armas.

En tanto, Vietnam destacó que éste es un hito nacional, pues será el mayor acercamiento con la segunda visita de Estado de Putin en casi una década, la anterior ocurrió en 2013, mientras que su último encuentro ahí fue durante el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico de 2017.