Demanda comité de congresistas imputar a Trump

El Comité que investiga el asalto al Capitolio en Estados Unidos solicitó imputar hasta cuatro cargos penales contra el expresidente Donald Trump como líder clave de los hechos violentos del 2021.

Tras recabar más de mil testimonios y pruebas como correos electrónicos y videos de la insurrección del 6 de enero del año pasado, el grupo de la Cámara de Representantes —en su mayoría demócrata— determinó de manera unánime (9-0) recomendar al Departamento de Justicia fincar un caso penal.

Para los legisladores, el magnate es culpable de insurrección al promover el mayor golpe a la democracia, conspiración para una declaración falsa, fraude contra el Estado y obstrucción en un procedimiento oficial del Congreso, cargos que también piden imputar a los cómplices de esta “conspiración múltiple”.

Y agregaron que, además de ser una figura clave en los disturbios en los que fallecieron cinco policías y decenas de personas resultaron heridas, el republicano incitó a una turba en su calidad de Ejecutivo federal, pese a las posibles consecuencias de sus actos al poner en riesgo a su vicepresidente Mike Pence, legisladores, asesores y a los manifestantes.

No entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad me respaldan. Eso me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte...