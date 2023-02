Tiroteo en Michigan deja 3 muertos

Associated Press

Luego de que un hombre armado abriera fuego la noche del lunes en la Universidad Estatal de Michigan, el saldo del tiroteo hasta el momento es de tres personas fallecidas y cinco heridas, antes de que él mismo se disparara a kilómetros de distancia tras una persecución de una hora.

La policía anunció la muerte del agresor la madrugada de ayer, cuatro horas después de que estallaran los tiroteos.

El hombre de 43 años fue confrontado por la policía fuera del campus antes de suicidarse con una “herida de bala autoinfligida”, dijo Chris Rozman, subjefe interino del departamento de policía del campus.

Su nombre no fue revelado, ni ningún detalle sobre el arma o lo que se encontró en la escena. Rozman dijo que el hombre no era estudiante ni empleado y no tenía afiliación con el estado de Michigan.

“No tenemos idea de por qué vino al campus para hacer esto. Eso es parte de nuestra investigación en curso”, comentó.

El tiroteo en el estado de Michigan es el último en lo que se ha convertido en un año nuevo mortal en Estados Unidos. Decenas de personas han muerto en tiroteos masivos en lo que va de 2023, sobre todo en California, donde 11 personas murieron mientras daban la bienvenida al Año Nuevo Lunar en un salón de baile.

“Este es un problema exclusivamente estadounidense”, se lamentó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Rozman dijo que dos personas murieron en Berkey y otra en MSU Union, mientras que cinco personas estaban en estado crítico en el Hospital Sparrow.