Ucrania eleva control en zona rusa; se apodera de 74 puntos

Las fuerzas ucranianas confían en que el éxito de su incursión en Kursk, Rusia, influya no sólo en el campo de batalla sino en una salida a la guerra al forzar el repliegue de tropas y 200 mil civiles del Kremlin.

Luego de que el ejército de Volodimir Zelenski reportara que controla 74 asentamientos en territorio del invasor el mandatario resaltó que tal escenario inclinaría la balanza en su favor, mientras se prepara para una segunda cumbre de paz, en la que busca garantizar el apoyo de naciones que se negaron a votar por su plan contra Moscú casi dos años y medio de que el vecino atacara Kiev.

Fuentes del gobierno respaldaron la declaración militar al señalar que es posible que la sorpresiva operación les permita acorralar a bases enemigas para abrir una negociación, pese a la negativa del régimen de Vladimir Putin, aunque reconocen que no hay garantías de ello, pues no se sabe cómo responderá el invasor, ya que hasta el momento su única declaración fue que detuvo el avance enemigo al sostener que tal “guerra relámpago” no rindió frutos, sin abundar en el costo militar, pues Ucrania aseguró que cientos de soldados se rindieron.

Zelenski aplaudió el esfuerzo de sus soldados y comandantes, pues refirió que la rendición de un grupo importante rival será clave para un nuevo intercambio de prisioneros y así recuperar a quienes llevan meses atrapados en Rusia.

Incluso la nación que busca el respaldo mundial para castigar al invasor descartó quedarse con las regiones que actualmente controla, al sentenciar que no replicará la fórmula rusa de anexarse territorios por la fuerza. “Ucrania no necesita la propiedad de otros”, asestó el Ministerio de Exteriores al abundar que no actuará como el régimen al que criticó por apropiarse de las regiones de Do-netsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia.

Y según medios internacionales los rusos ya reubican a reservas para reforzar con efectivos de territorios anexados la nueva zona crítica en un intento de revertir la situación, punto ante el que Occidente celebra el avanza de Ucrania.

Estados Unidos resaltó que las tropas de Zelenski arrastraron a las de Putin a un “verdadero dilema”, pues creían que la guerra avanzaba a su favor. El presidente estadounidense, Joe Biden, elogió este importante avance que evidencia que aún se puede sorprender al Kremlin; mientras que la Unión Europea (UE) declaró que Rusia aún no rompe a la resistencia ucraniana, misma que lo obligó a retirarse de su propio territorio.