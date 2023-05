La única opción es 'eliminar' a Zelenski, advierte Rusia ante supuesto ataque

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, llamó a eliminar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, luego del presunto intento de asesinato contra el líder del Kremlin , Vladimir Putin.

Para el también presidente el atentado terrorista con drones amerita una respuesta contundente “no quedan más opciones que eliminarlo físicamente”, según un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, en el que dijo que fácilmente será reemplazado por otro líder en su país.

Con ello, el aliado de Putin apuntó directamente contra el defensor como el presunto orquestador de este atentado fallido, pese a que Zelenski rechazó la participación de sus fuerzas en los hechos denunciados por el régimen invasor a más 400 días de guerra.

Además, Medvedev dijo que Zelenski ya no es necesario ni para la rendición de esa nación, ya que no se requerirá su firma en caso de que se alcance dichos proceso, con lo que anticipa la victoria para los suyos. Incluso, equiparó a su rival con el líder nazi Adolfo Hitler al precisar que el alemán que desató la Segunda Guerra Mundial tampoco firmó y perdió esa batalla.

La advertencia se da luego de las acusaciones del régimen ruso contra Ucrania por supuestamente enviar drones para matar a Putin.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas y el presidente Zelenski descartaron la participación de Ucrania en los actos que Moscú tachó de terroristas, mientras que naciones aliadas admitieron que de momento no pueden corroborar el supuesto ataque de este miércoles, pues no tienen información detallada y las únicas imágenes de la intrusión de aviones no tripulados provienen de la parte acusadora.

Previamente, el Kremlin aseveró que tomaría represalias, sin adelantar qué tipo de acciones, lo que anticipa una intensificación de ataques como bombardeos masivos y simultáneos, mientras ya se reportan agresiones en zonas como Jerson, —uno de los territorios anexados—, en donde mandos militares que dan cuenta de un saldo de al menos 17 muertos.

