Urge EU parar ciclo de crear dosis por cada variante Covid

Luego de más de un año de la aplicación de vacunas anti-Covid a nivel mundial, el asesor epidemiológico del gobierno de Joe Biden, Anthony Fauci, llamó a dejar de perseguir el virus, al cuestionar la estrategia de crear vacunas por cada nueva variante que amenaza esta lucha en vez de contar con una dosis universal.

En el Foro Económico Mundial de Davos virtual, mientras decenas de países encaran sobrecarga hospitalaria y nuevos récords de infecciones, el funcionario estadounidense sostuvo ante expertos que todos los esfuerzos globales se deben enfocar en una investigación universal de amplio espectro para crear una inyección resistente contra todos los potenciales linajes y romper con el ciclo de refuerzos por cada hallazgo como el dominante Ómicron, pues dicha estrategia no ha sido la más óptima.

El representante del único país que ha rebasado las 850 mil muertes por SARS-CoV-2 advirtió que ese plan de reacción obstaculiza la urgencia de erradicar el virus que ha dejado 5.5 millones de muertos en el mundo, esto a unas semanas de asegurar que la prioridad es tener un biológico de mayor durabilidad, pues aún no están cerca de que el Covid se vuelva una enfermedad endémica y mientras éste evolucione y siga evadiendo la respuesta inmune seguirán atorados con el desarrollo de soluciones temporales y la aplicación de las dosis recomendadas hasta el momento.

Insistió que siguen un paso detrás de la pandemia y a ese ritmo “estarán persiguiendo (al virus) para siempre”, según recoge Bloomberg, justo cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) notificaron que 94 por ciento de los nuevos contagios son a causa de esta variante. A la par de estas declaraciones, farmacéuticas como Moderna adelantan que ya trabajan en un fármaco contra la mutación sudafricana, misma que podría estar a finales de marzo, por lo que Fauci apuntó que una de las principales fallas contra el coronavirus es que no se ha logrado garantizar el respeto a las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, pues de lo contrario la lucha iría mucho mejor. Y es que algunos gobiernos han aligerado las restricciones sanitarias por el avance de la inoculación o en busca de la recuperación económica, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste que cada región con bajo acceso a biológicos abre la puerta al surgimiento de más variantes.

En tanto, algunos funcionarios que se unieron al evento virtual externaron que con la levedad de esa variante es posible que se acerquen al fin de la pandemia, como ya lo adelantaba España; no obstante, otros resaltaron la importancia de vigilar todas esas nuevas amenazas ante posibles retrocesos, pero también para entender mejor la pandemia que no ha evitado nuevos confinamientos, como en China que se prepara para albergar un evento internacional.

Cabe destacar que en la lucha individual, varios gobiernos han abierto las puertas a reforzar la inmunización, pues ya suman al menos cuatro que van por la cuarta inyección, entre éstos Israel, en donde científicos advirtieron que el nuevo refuerzo “ofrece defensa parcial”.

Al evaluar la inmunidad en más de 250 pacientes que recibieron las dosis ARN de Moderna y Pfizer, la líder investigadora del Centro Médico Sheba, Gili Regev-Yochay, concluyó que ambas dosis son excelentes para combatir a Alpha y Delta, pero no para la más reciente, pues aunque elevan los anticuerpos no son tan eficaces contra ese linaje, confirmando que es más evasiva.

Con estos resultados prevén que la estrategia que puso en marcha el gobierno israelí no abarque a todos los sectores de la población, sólo a los vulnerables, que son los que corren más peligro.

En tanto, hay naciones que apuestan a los mandatos para garantizar la vacunación completa y sanciones económicas como las impuestas ayer por Grecia. Dicho gobierno estableció multas de 50 euros a los mayores de 60 años que aún no completan el esquema Covid cuando ya reportan hasta 69.16 por ciento de inoculación, según Our World in Data.

Y este monto va en aumento con hasta 100 euros extra por cada mes que se resistan a recibir las dosis respectivas para reducir el riesgo de nuevos brotes. Asimismo, se reportó que el actual certificado Covid perderá vigencia si la última dosis fue aplicada en un periodo de más de siete meses, por lo que exhortan a quienes aún no cuentan con el refuerzo a acudir por éste lo más pronto posible.

En torno a las nuevas vacunas, el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, sostuvo que en menos de dos meses compartirán los resultados de su nuevo biológico que está destinado específicamente contra Ómicron, aunque no detalló cuáles serán los plazos recomendados para su aplicación por los intervalos entre vacunas por aquellas naciones que apenas van en la segunda o la tercera dosis. Y precisó que su firma ya desarrolla otra inyección contra la gripe y el Covid que podría suministrarse de manera anual con lo que se reducen las aplicaciones que se dan justo en invierno.