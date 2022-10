Ven escenario alentador en Irán, pero sin garantías de cambios

Aunque las protestas en Irán siguen cobrando fuerza es imposible saber si éstas perdurarán o generarán cambios ante el régimen represor que controla a las mujeres, coincidieron internacionalistas especializadas en Medio Oriente.

Al evaluar la situación detonada por el asesinato de la joven kurda Mahsa Amini, las internacionalistas Érika Aguilar, María Guadalupe Peña y Shirley Hermann señalaron a La Razón que estas movilizaciones no son aisladas y no se enfocan únicamente al uso o no de una prenda, como el hiyab o el velo, sino que han escalado para exigir más derechos para las mujeres; sin embargo, los cambios que se esperan son graduales, más allá de si estas movilizaciones continúan por tercera semana consecutiva.

En entrevista destacaron que el grito de “mujer, vida y libertad” —de origen kurdo, unas de las regiones de mayor segregación y limpieza étnica—, evidencia el reclamo cada vez mayor para dejar de depender del patriarcado, pues según la Constitución iraní todas las mujeres están tuteladas por un hombre, llámese padre, hermano o esposo, especialmente ante un régimen ultraconservador como el de Ebrahim Raisi, quien llegó al cargo en agosto del año pasado.

En el escenario más optimista. Podría ser el punto de quiebre para hacer que esta nueva movilización logre algún efectivo (…) sí veo un cambio trascendental...

María Guadalupe Peña González, Internacionalista de La Salle

Al respecto, Aguilar, académica de la UNAM, resaltó que lo verdaderamente relevante en las movilizaciones masivas, son las relaciones de poder y control en las que las mujeres son violentadas y usadas por intereses, pero gracias al impulso de otras activistas hoy pueden alzar la voz “contra un sistema patriarcal que a todas nos toca, independientemente de la geografía donde nos ubiquemos”.

Recordó que, más allá del velo, la cultura y el islam, hay “una exigencia de que podamos decidir sobre nuestras vidas, nuestro comportamiento y nuestra forma de vestir” y por eso las mujeres se han convertido en la imagen de las marchas.

Y coincidieron en que el caso Amini fue el detonante, pero la verdadera lucha es contra la estigmatización y la obligatoriedad de un tipo de vestimenta, un reclamo directo a las instituciones como el gobierno, el Consejo de Guardianes y la policía o patrulla de la moral, sectores que son designados sin voto de por medio, quitándole al sexo femenino la oportunidad de decidir sobre su destino e integridad.

Creo que los cambios serán paulatinos y en eso tiene mucho que ver la mano dura con que intervenga el gobierno...

Érika Aguilar, Internacionalista de la UNAM

En ese sentido, la maestra Peña González, de La Salle, resaltó que Irán se encuentra en el escenario más optimista, pues las protestas masivas “podrían ser el punto de quiebre (del régimen) para hacer que esta nueva movilización logre algún efecto trascendental”, en torno a la interpretación de las normas, basadas en una religión radical e intolerante.

Y señaló que el objetivo es aspirar a cambios contra la fuerza de control, como otras mujeres lo han hecho o como se intentó a través de la Carta Árabe de Derechos Humanos, aunque este proyecto sigue basado en la ley sharia.

En torno a la repercusión a futuro que estas acciones puedan generar, Hermann consideró que gracias a las nuevas generaciones hay mucha más participación, incluso de los hombres, pero es complicado que la región vuelva a tener un panorama como el de la Primavera Árabe, como entre 2010 y 2012.

“Esperaría que la resistencia dure, pero creo que todo está en contra”, aseveró la especialista de la UNAM al detallar que la durabilidad será de corto alcance, pues no vislumbra una prolongación más allá de otras semanas.

Esperaría que la resistencia dure, pero creo que todo está en contra de las mujeres (…) Veo complicado que tenga un alcance...

Shirley Hermann, Internacionalista de la UNAM

En ese sentido, Aguilar sostuvo que las movilizaciones han tenido un gran impacto dentro y fuera de Irán, lo que supondría un cambio al menos gradual. No obstante, recordó que el gobierno de Raisi dejó en claro su falta de disposición para escuchar las demandas, mientras las mujeres recurren a la movilización en las calles y otras herramientas como el Internet y redes sociales, escenarios en los que se viralizan las protestas como cortarse el cabello y quemar su hiyab.

Y advirtió que la durabilidad depende de la mano dura del régimen, la Guardia Revolucionaria y las fuerzas paramilitares, pues el saldo de víctimas, que ya se acerca al centenar, y cientos de detenidos, podría diluirlas en breve, en referencia a otros crímenes como el de la joven Hadith Najafi, quien recibió seis impactos de bala hace unos días, pero recordó que mujeres en el exterior son impulso.

Las docentes agregaron que el único efecto diferente en estas protestas, en comparación con las registradas en 2019 y 2021, es que el gobierno verdaderamente se abra a reconocer el papel de las mujeres y permita modificaciones en el código familiar, para reducir la estigmatización de ellas. Pues la llamada patrulla de orientación interpreta las normas establecidas para “proteger la moral”.

Por lo que Peña González recalcó que el objetivo es lograr ajustes en la aplicación de la ley islámica y sobretodo reconocer a las mujeres.

Asimismo, señalaron que podría haber una mayor respuesta si organismos internacionales presionan al régimen de Raisi; sin embargo, Hermann puntualizó que lamentablemente la agenda mundial tiene el ojo sobre el pacto nuclear, lo que podría desvirtuar la verdadera protesta, relegando los derechos de las mujeres.

Y destaca que líderes iraníes denunciaron que detrás de estas movilizaciones estarían Estados Unidos e Israel, con los que han rivalizado por años, al minimizar el interés de las mujeres por generar un cambio de paradigma.