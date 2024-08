Ven última opción para lograr la tregua en Gaza

Estados Unidos empuja otra vez una tregua entre Israel y Hamas al advertir que ésta podría ser la última oportunidad para lograr el alto al fuego y la liberación de 115 rehenes tras 10 meses de guerra.

En conversaciones que se extendieron tres horas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog, según la prensa local, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, recalcó que Medio Oriente vive un “momento decisivo” al presionar a ambas partes a redoblar esfuerzos y encaminar a la región a la paz en un enérgico llamado para no “descarrilar” el plan, de acuerdo con Reuters, luego de que la Franja rebasara los 40 mil decesos por múltiples bombardeos del ejército contra combatientes islámicos.

Un día después del viaje, el enviado de Joe Biden insistió que el diálogo sigue abierto por la paz y la seguridad duraderas, gracias a la mediación de Qatar y Egipto. Abundó que aún se puede sellar un acuerdo, pese a que en 318 días sólo se concretó una tregua, en la que Tel Aviv recuperó a decenas de secuestrados en noviembre pasado, pero todo se estancó.

Tal freno lo atribuyen a los contrastes de demandas, pues las partes en conflicto se culpan de frustrar la negociación. Al respecto, Netanyahu insistió que el fin de la operación en Gaza será hasta desmantelar al enemigo, mientras que la organización rival exige enfáticamente el retiro de tropas israelíes de la Franja y un alto permanente de las hostilidades.

Y en un intento de alcanzar la tregua Antony Blinken aseveró que Israel aceptó la “propuesta puente”, luego de que por primera vez el premier anfitrión respaldara el plan de Joe Biden de mayo pasado. Incluso, el israelí elogió el nivel de comprensión de la potencia, pese a choques con el gobierno que le suministra armas para derrotar a los terroristas que mataron a mil 200 israelíes y secuestraron a 250 personas.

No obstante, Benjamin Netanyahu reiteró que no está a discusión la salida de tropas y sería crucial que se pacte el retorno del “máximo número de rehenes vivos” en una primera etapa, como exigen las familias afectadas, según información del diario Times of Israel, pues terroristas han declarado que decenas de secuestrados murieron en cautiverio, incluso por ataques israelíes, pues soldados recuperaron cuerpos de víctimas retenidas por los radicales.

Pero no hay ninguna confirmación hasta el momento, ya que Hamas mantiene la negativa a negociar un día después de denunciar que las condiciones actuales sólo favorecen a Tel Aviv, por lo que aprovechó la visita de Antony Blinken para amagar con cobrar mayor protagonismo en esta lucha y atribuirse la explosión de una bomba en la capital de Israel, acto en el que la única víctima fue el suicida, mientras Hezbolá, aliado islámico, atacó Israel con un dron.