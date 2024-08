Venezuela tacha a ONU por deslegitimar triunfo

Venezuela arremetió de nuevo contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al denunciar que ésta “deslegitimó” los resultados de la elección del pasado 28 de julio, en la que Nicolás Maduro se reeligió por segunda vez.

En respuesta a un informe en el que el organismo concluyó que el régimen incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad esenciales para un proceso de este tipo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tachó de “panfletario” al sector liderado por António Guterres y reprochó a éste por respaldar a la oposición, lo que equivale a secundar la acusación de un supuesto fraude o estafa contra el pueblo venezolano.

Según un comunicado del órgano electoral controlado por el chavismo la ONU incurrió en actos ilegales, pues no estaba facultada para auditar los comicios y aún así tuvo acceso a información que era privada.

El CNE detalló que, pese a irregularidades, un panel de expertos revisó material electoral suministrado por la oposición de María Corina Machado y Edmundo González y no por dicha institución, lo que evidencia una ilegalidad.

Y asestó a nombre del chavismo que esa postura crítica está “plagada de mentiras y contradicciones”, al confrontar al organismo que no reconoce el triunfo del heredero de Hugo Chávez para gobernar otro periodo más, lo que recuerda que Venezuela aún no transparenta las actas electorales; no obstante, el CNE a cargo de Elvis Amoroso justificó otra vez que durante la jornada electoral sufrió un ciberataque que impidió dar resultados.

Y a más de 17 días de los comicios tachados de irregulares dicho sector sigue sin mostrar evidencia que corrobore la victoria de Nicolás Maduro en un proceso que presumen es “irreversible”.

El régimen insiste que el informe de las Naciones Unidas tiene una clara intención política en su contra al recriminar que tal documentación es “perversa, compuesta de argumentos falaces y desfigurados”, de acuerdo con medios locales, esto en medio de las críticas de organismos internacionales que cuestionan la falta de confianza en esa oficina gubernamental ante el evidente fraude y la represión política y cívica desatada un día después y por la que suman más de 20 fallecidos y dos mil 400 detenidos arbitrariamente, según información del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, y por la que la oposición sigue sumando ciudades a una lista de protestas pacíficas a nivel mundial en rechazo a la supuesta reelección de Nicolás Maduro.

Tema en el que María Corina Machado abundó que el gobierno actual se ve cada vez más debilitado y confía en que finalmente se logre la transición por la que votó el pueblo el pasado 28 de julio.

En tanto, naciones afines de izquierda, con las que Venezuela aún mantiene relaciones, buscan una solución a esta crisis; por ello, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, buscan negociar opciones para restablecer la paz y la democracia junto a México, según una llamada, luego de que instaran a Maduro a revelar las actas como exigen sus críticos y organismos en el país y a nivel mundial.