VIDEO. 'Llévame a mí', grita hombre mientras secuestran a su mujer

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un grupo de delincuentes irrumpe en una vivienda de Ecuador para secuestrar a una mujer, cuando ella y su esposo regresaban a casa.

En la grabación, de apenas un minuto de duración, se observa el momento en que la señora, quien viste blusa de colores y pantalón rojo, intenta cerrar la reja mientras su esposo se estaciona, pero luego corre al detectar que hay un vehículo acechándolos.

De inmediato cinco sospechosos aprovechan la situación, presuntamente tras vigilar a la familia, y cuatro de éstos, quienes portaban cubrebocas para ocultar su rostro, bajan del automóvil para llevarse a la mujer, quien llora y grita, mientras uno más espera al volante.

Tres de los agresores ingresan a la cochera y la persiguen hasta el interior de la casa, mientras un cuarto hombre somete al esposo de la víctima, quien acababa de descender de su camioneta, y le apunta con una pistola, pero el residente no se intimida y forcejea con el sospechoso para evitar que se lleven a su mujer, a quien ya subían a la fuerza al vehículo que seguía afuera de la casa.

Incluso, en la grabación se oye al hombre intentar negociar con los secuestradores para ofrecerse a cambio de su mujer, pues gritó “papito no te la lleves, mijo llévame, pero no te la lleves” e insistió en varias ocasiones “llévame a mí”; sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes, pues los delincuentes se llevan a la mujer y hasta le quitan una mochila que llevaba en el asiento. Poco después se observa pasar una motocicleta en dirección contraria a donde se fue el vehículo donde se la llevaron, en la que huyen dos de los responsables de este crimen.

De acuerdo con medios locales el hecho ocurrió la semana pasada en la región de Santo Domingo y se reveló que probablemente la pareja fue seguida tras hacer un retiro en un banco, por ello se llevaron la mochila. Pero hasta el momento no hay información sobre el paradero de la mujer que fue llevada a la fuerza, casi a rastras y la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre el hecho.

