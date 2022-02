VIDEOS: Así se vivió el tiroteo durante un festival en Paraguay

Un día después del tiroteo en un festival en Paraguay que dejó dos muertos y varios heridos, los videos de lo ocurrido siguen inundando las redes sociales.

Asistentes al concierto compartieron en redes sociales grabaciones desde el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino y testimonios

Dos muertos y varias personas heridas deja balacera durante concierto donde participaba el Binomio de Oro en Paraguay

Una de las personas fallecidas es la reconocida modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, quien juega para Olimpia de Paraguay. pic.twitter.com/QeXv9BclGL — Transmecarradio (@transmecarradio) January 31, 2022

“Creímos que fueron fuegos artificiales en principio”: En la noche de este domingo, se desató un tiroteo en el festival musical Ja'umina, que se desarrollaba en el Anfiteatro José Asunción Flores (Paraguay) y que contaba con la participación de agrupaciones como el Binomio de Oro pic.twitter.com/qX1n8L3rGq — Última Hora Col (@ultimahorapp) January 31, 2022

En algunos de los videos se observa cómo los paramédicos trasladan en camillas o en brazos a las víctimas al grito de “abran paso”, mientras personal de seguridad le despeja el camino hacia la salida; mientras que en otros se observa el ingreso de la Policía mientras decenas de asistentes salen del lugar.

#Paraguay Tiroteo en el concierto “Ja’umina Fest”, celebrado hoy en el Anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino. Hubo una chica muerta y cuatro heridos. pic.twitter.com/9uiONaAoz2 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 31, 2022

En tanto, usuarios comentaron que tuvieron que correr porque no sabía que sucedía “sin entender nada corrimos, no escondimos y sentamos temblando de terror", tuiteó Tatiana Gabaglio; mientras que otros denunciaron que hubo personas que solicitaron ayuda y las autoridades no les respondieron.

INEXPLICABLE lo que pasamos quienes estuvimos en el Anfiteatro. Sin entender nada corrimos, nos escondimos y sentamos temblando de TERROR por los disparos, incluso hubo personas con ataque de pánico. Paraguay LA PUTA. Me duele carajo! — Tatiana Gabaglio (@TatiGabaglio) January 31, 2022

Saliendo ayer del anfiteatro después del quilombo a mi lado estaba yendo un tipo que también llevo un refilón en la pierna y escuché que le pidió ayuda a la policía y ellos responden “No tenemos la llave de la patrullera“ y ni le llevaron en serio. Que mal estamos paraguay 😪🥴 — Doble T (@tuliopar) January 31, 2022

Debido a la violencia, algunos ciudadanos lamentaron que ya ni a un concierto o a la calle se pueda salir con seguridad. “Ni a un concierto podemos ir tranquilos sin saber que será el último”, expresó la usuaria @alettiaC, mientras que otros externaron sus condolencias.

Entre las víctimas mortales se encuentra la modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, quien milita en el Olimpia de Paraguay . Se reportó que la también influencer falleció en el hospital debido a un impacto de bala en la cabeza, mientras que la potra víctima es un hombre que no ha sido identificado, quien murió en los hechos.

Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión perpetrada durante el Ja’umina Fest, pero medios locales hablan de que pudo ser un atentado contra un narcotraficante identificado como José Luís Bogado, quien es buscado por Brasil desde 2014 y que acudió al concierto.

Artistas creyeron que tiroteo era un "pleito"

El grupo Binomio de Oro relató que ellos tocaban al momento del tiroteo pero pensaron que era un pleito menor como ocurre comúnmente en los conciertos.

En entrevista con ABC TV Paraguay los integrantes de la banda colombiana detallaron que les reportaron que era un conato de bronca y fue hasta horas después, a través de redes sociales, que conocieron la magnitud de la tragedia, lo que los obligó a detener el concierto.

Incluso, creyeron que podían regresar al escenario, pero por seguridad su equipo le pidió dirigirse a los automóviles y fue cuando se dieron cuenta que la gente ya se estaba retirando del lugar.

RFH