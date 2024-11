¿Qué es FONDESO y cómo beneficia a los emprendedores?

Emprender puede ser una decisión complicada, porque definitivamente requerirá de mucha disciplina para que el proyecto, la idea, negocio u obra se fructífera. Es por ello, que para ser un emprendedor, se necesitará de visión, perspectiva, creatividad, resistencia al riesgo, resiliencia, capacidad de adaptación, pero también de capital.

No es fácil que una persona emprenda, porque, aunque tenga toda la disposición, si no hay recursos, su proyecto no podrá existir. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan opciones para los emprendedores. Actualmente, existe en la Ciudad de México un financiamiento, que te daremos a conocer, aquí en La Razón de México.

La Ciudad de México tiene El Fondo para el Desarrollo Social para impulsar el emprendimiento.

¿Quién puede brindar un financiamiento para emprendedores?

A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Gobierno de la capital se dio a conocer este miércoles 6 de noviembre, que existe una posibilidad de que individuos emprendedores, obtengan por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) hasta 200 mil pesos para financiar sus negocios.

Cabe resaltar, que FONDESO está otorgando estos créditos a las y los interesados en el sector de innovación y desarrollo tecnológico. De acuerdo con la publicación, la finalidad de este financiamiento es para impulsar el crecimiento económico de la capital.

Asimismo, este proyecto busca beneficiar tanto al emprendedor, como a la economía de la ciudad. Es por ello que entre las características principales de este fideicomiso se encuentran:

Tipo de crédito: Individual.

Monto mínimo: $25,000.

Monto máximo: $200,000 en sectores de innovación y desarrollo tecnológico.

Tasa de interés ordinaria: 6% anual fija sobre saldos insolutos.

Plazo de pago: Hasta 36 meses.

Período de gracia: Tres meses en pago de capital (incluido en el plazo del crédito).

Forma de pago: Mensual.

Tasa de interés moratoria: 9% anual (1.5 veces sobre la tasa de interés ordinaria sobre el saldo vencido).

Para aplicar a este financiamiento, es necesario acudir a los módulos correspondientes. Para verificar los que existen en cada alcaldía, se puede ingresar a https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/modulos. Además, es importante recordar, que uno de los requisitos para ser acreedores a estos créditos es tomar un taller en materia empresarial impartido por la FONDESO.

Finalmente, FONDESO, es considerado un Fideicomiso Público creado por el Gobierno de la Ciudad de México, cuyo objetivo es proveer un marco integral de impulso al emprendimiento, fomento y desarrollo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la capital, a través de programas financieros y no financieros.