Buen Fin: Usuarios ‘enloquecen’ por un canal de WhatsApp donde envían ofertas de última hora

El Buen Fin, la temporada de ofertas más esperada del año en México, está a punto de terminar y las reacciones son variadas. Están desde aquellos que compraron carritos enteros de productos, hasta quienes no encontraron alguna oferta jugosa y quienes de plano ni se enteraron de qué estaba pasando.

Para todos ellos, no es demasiado tarde: hay una última oportunidad de realizar sus compras durante el último día de la temporada de ofertas. Vale la pena aprovecharlo, pues después sus productos favoritos volverán a su precio normal en tiendas.

El Buen Fin es una de las temporadas de ofertas más esperadas del año.

De esta forma, quienes durante la mayoría de El Buen Fin no encontraron ofertas atractivas, ahora están “enloqueciendo” por un canal en WhatsApp donde se están publicando todas las ofertas de última hora, es decir, aquellas que no existían o no fueron tan difundidas durante los primeros días de la temporada.

Así que si consideras que te hicieron falta compras por completar durante este Buen Fin ¡no lo pienses! Y toma nota, pues la temporada está a punto de terminar.

¿Cuál es el canal de WhatsApp que ofrece ofertas de El Buen Fin?

Encontrar ofertas y promociones, especialmente en temporadas como El Buen Fin, requiere un poco de destreza y suerte, sobre todo cuando se busca realizar compras inteligentes y que vayan conforme a un presupuesto.

Sin embargo, no está de más un pequeño apoyo, es decir, un sitio web que nos indique cuáles son las promociones que nos dan más valor por nuestro dinero.

¡Ya casi terminan los descuentos de El Buen Fin!

Así, el canal que se ha vuelto en tendencia estos días de El Buen Fin es el de Ofertas Extremas, el cual mediante Telegram o WhatsApp envía a los usuarios suscritos las ofertas más atractivas en Amazon, Walmart o Mercado Libre.

También, hace llegar a los usuarios algunos cupones y consejos para maximizar el descuento.

De esta forma, en el canal de Ofertas Extremas es posible encontrar promociones en productos varios como aparatos para cocina, hasta pantallas, videojuegos e incluso servicios como suscripciones a streaming.

Suscribirse al canal es gratis y es posible mediante ESTE ENLACE.

Así es el canal Ofertas Extremas en WhatsApp y Telegram.

Sin embargo, recuerda que los hábitos financieros saludables se construyen a partir de decisiones informadas. Es decir, no porque encuentres una oferta significa que debas comprar un producto inmediatamente, y deberías aprovechar los descuentos sólo si ya tenías la adquisición en mente.

