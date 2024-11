Estos bancos ya no abrirán de lunes a viernes en México

Estos son los bancos que ya no abren de lunes a viernes.

Conforme van avanzando las necesidades de los cuentahabientes, también van avanzando las demandas hacia las instituciones bancarias. La vida diaria, en muchas ocasiones, no nos alcanza teniendo 24 horas y la realización de nuestras actividades no es al cien por ciento porque no nos da tiempo.

Ante ello, muchos bancos ya no operan de lunes a viernes en México, ya lo hacen de lunes a sábado, por lo que hoy te contaremos sobre cuáles son aquellos bancos que ofrecen sus servicios este día de fin de semana también.

Si no te da tiempo de realizar algunos trámites bancarios de lunes a viernes, tienes entonces también el sábado para llevarlos a cabo.

BBVA es el mejor banco de México, de acuerdo a Condusef.

¿Cuáles bancos ya no abren de lunes a viernes?

Aquellos bancos que ya no abren de lunes a viernes, porque ahora lo hacen de lunes a sábado son las siguientes sucursales:

BBVA

World Trade Center. Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Gran Sur. Periférico Sur 5550, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, CDMX.

San Jerónimo. Av. San Jerónimo 630, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, CDMX.

Nueva Santa María. Av Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco, CDMX.

Félix Cuevas. Félix Cuevas 206, Col del Valle Sur, Benito Juárez, CDMX.

Perisur. Anillo Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal de San Ángel, Coyoacán, CDMX.

Plaza Observatorio. Av Observatorio 457, Hidalgo, Álvaro Obregón, CDMX.

Metrópoli Patriotismo. Patriotismo 229, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, CDMX.

Plaza Leones. Leones 135, Águilas, Álvaro Obregón, CDMX.

Parque Delta. Av. Cuauhtémoc 462, Piedad Narvarte, Benito Juárez, CDMX.

Patio Santa Fe. Prolongación. Paseo de la Reforma 400, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX.

Plaza Universidad. Av. Universidad 1000, Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, CDMX.

San Juan de Aragón. Av. José Loreto Fabela 55, Col. San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, CDMX.

Toreo. Periférico. Blvd. Manuel Ávila Camacho 5, Lomas de Sotelo, Naucalpan, Estado de México.

Miramontes Zapamundi. Canal de Miramontes 2600, Col. Los Cipreses, Coyoacán, CDMX.

Inbursa

Sanborns Centro Insurgentes. Av. Insurgentes Sur No. 1605, San José Insurgentes, Ciudad de México.

Sanborns San Antonio. Insurgentes Sur No. 882, Del Valle Centro, Ciudad de México.

Sanborns Parque Delta. Avenida Cuauhtémoc No. 462, Piedad Narvarte, Ciudad de México.

Sanborns Reforma 222. Reforma, Subancla 03 No. 222, Juárez, Ciudad de México.

Sanborns Buenavista Forum. Av. Insurgentes Nte. 70, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

