Profeco recupera 1.7 mdp durante el Buen Fin 2024

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, durante la edición del Buen Fin, se recuperaron un millón 690 mil 316 pesos en favor de las personas consumidoras que fueron afectadas por incumplimientos de proveedores.

Hasta las 19 horas de ayer, la Profeco brindó orientación a más de 12 mil 218 personas sobre trámites y procedimientos relacionados con quejas por incumplimientos de ofertas, promociones, plazos de entrega, cancelaciones, productos defectuosos o precios no respetados.

Desde el 15 de noviembre, se atendieron un total de 347 inconformidades, de las cuales 77.8 por ciento fue conciliado; mientras, 16.7 por ciento permanece aún en trámite, 2.3 por ciento no se obtuvo contestación por el consumidor y el 1.7 por ciento no se concilió, en tanto que el 1.2 por ciento se canalizó a otra dependencia y el 0.3 por ciento no se contó con los datos suficientes para realizar algún procedimiento.

En cuanto a los estados con mayor número de reportes, la Ciudad de México encabezó la lista con 74 casos; seguido del Estado de México, con 32; Jalisco, con 28 inconformidades; Veracruz, con 25; Coahuila, 14; Nuevo León, 18; Tamaulipas, 11 y Oaxaca con 16 reportes.

En el último día del Buen Fin, el organismo instó a los consumidores a tomar decisiones informadas antes de realizar compras. Entre las recomendaciones se destacan: comparar precios en distintas tiendas para asegurar que las ofertas realmente representen un ahorro, revisar los términos y condiciones de las promociones, especialmente en compras a meses sin intereses; ajustar los plazos de pago a sus posibilidades económicas para evitar endeudarse y siempre conservar comprobantes de pago y publicidad como evidencia en caso de cualquier conflicto.

La Profeco aseguró que los derechos de los consumidores prevalecen pues se logró la recuperación monetaria y una alta tasa de conciliación, la institución reafirmó su papel como protectora de los intereses de las personas consumidoras en México.