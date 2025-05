Trump no destituirá a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal antes de 2026

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no destituirá a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed) antes de que finalice su mandato en mayo de 2026, aunque reiteró sus críticas y su exigencia de que el banco central baje las tasas de interés.

En una entrevista con “Meet the Press with Kristen Welker” en NBC News, transmitida el domingo y grabada el viernes en Florida, Trump calificó a Powell como “un rígido total” y declaró que no es su admirador. Sin embargo, dijo que espera que la Fed reduzca las tasas en algún momento.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Bueno, debería bajarlas. Y en algún momento lo hará. Preferiría no hacerlo porque no es fan mío. Simplemente no le caigo bien porque lo considero un estirado. Donald Trump, presidente de EU



Al preguntarle si lo destituiría antes de que finalice su periodo, Trump fue categórico:

No, no, no. De ninguna manera. ¿Por qué haría eso? Puedo reemplazar a esa persona en breve. Donald Trump, presidente de EU



Las acciones en Wall Street cayeron en abril después de que Trump intensificó sus ataques contra Powell, lo que generó preocupaciones sobre la autonomía del banco central y agitó a los mercados. Posteriormente, el expresidente retrocedió en su postura.

Jerome Powell, presidente de la Fed, ayer, en una conferencia anual de editores y redactores empresariales. Foto|AP

Las declaraciones del domingo representan la señal más clara hasta el momento de que Trump mantendría a Powell en su cargo, lo que podría traer algo de calma a los mercados financieros tras sus medidas comerciales, como la imposición de aranceles.

El pasado 2 de abril, Trump impuso un arancel del 10% a la mayoría de los países, junto con gravámenes más altos para muchos socios comerciales, aunque luego los suspendió por 90 días. Además, aplicó aranceles del 25% a los automóviles, acero y aluminio, incluidos productos de Canadá y México, y un 145% a bienes provenientes de China.

El presidente de EU, Donald Trump, se dirige a la prensa a bordo del Air Force One. ı Foto: Reuters

El Gobierno de Trump negocia con más de 15 países acuerdos comerciales para evitar los aranceles más elevados. Según funcionarios, el primer pacto podría anunciarse pronto.

Durante la entrevista, Trump no descartó que algunos aranceles se hicieran permanentes:

No, no lo haría porque si alguien pensara ‘se van a retirar de la mesa de negociaciones’, ¿por qué construirían en Estados Unidos? Donald Trump, presidente de EU.



Trump también dijo que había sido "muy duro con China“, pero aseguró que Pekín ahora busca alcanzar un acuerdo:

Lo quieren con todas sus fuerzas. Ya veremos cómo resulta todo, pero tiene que ser un acuerdo justo Donald Trump, presidente de EU



