Trump no cambiará dinámica comercial entre México y Estados Unidos: fintech

"El desplazamiento del producto no va a cambiar"

Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles a algunos de los productos mexicanos, estos no cambiarán la dinámica comercial entre ambos países, aseguró Javier Guerrero, director General en México de la fintech Nuvei, que se dedica a las transacciones de pagos y tiene sede en Canadá.

“Pueden modificarse los patrones del consumo, pueden modificarse los tipos de productos que llegan y hacia dónde se dirigen, pero el desplazamiento del producto no va a cambiar porque este es un comercio electrónico internacional, es una cadena contigua, no se puede detener”, afirmó Guerrero en conferencia.

“No somos actores de una parte distinta más que de ser el facilitador y eso creemos que seguirá existiendo”, agregó.

El director explicó que añadir nuevas variables “al circuito” de alguna forma brindan nuevos patrones de consumo, pero señaló que la cadena productiva en general no puede detenerse.

“Puede cambiar de costo, puede cambiar de actor, pero es que la ubicación geográfica de México sigue siendo la que es y esa no va a cambiar. Entonces, creemos que el comercio electrónico y el comercio internacional seguirá sucediendo”, dijo.

“No puedes romper la cadena productiva porque eso rompería de manera profunda el ecosistema global de comercio”, apuntó.

El mandatario estadounidense anunció gravámenes a algunos productos de origen mexicano y que se envían a EU, entre ellos, bienes del sector automotriz y que en abril ya causaron una caída en las exportaciones de vehículos. El arancel correspondió inicialmente a un 25 por ciento.

No obstante, de acuerdo con Guerrero, la fintech continuará “apostando” a que estos circuitos comerciales se mantendrán y seguirán teniendo la relevancia que tienen.

Afirma que México incrementa comercio con China

Por otro lado, señaló que datos recopilados de Nuvei, mostraron que incrementó el interés de los mexicanos en comprar directamente a los proveedores chinos.

“En los últimos 15 años, el intercambio comercial que tiene México con China ha incrementado. que es un mercado igualmente grande a tenemos un intercambio comercial brutal (...) Ya es un intercambio comercial brutal”, comentó Guerrero.

También dijo que América Latina es la región con mayor crecimiento comercial en los próximos años. Indicó que la cimentación “ya está construida” y que “ya funciona”.

“Entonces eso ya no se va a detener. Si no lo quieren comprar en Estados Unidos, se quiere comprar en muchos otros lados del mundo. Si no se quiere vender desde Estados Unidos, se puede vender de otros lados del mundo”, afirmó el directivo.

Sin embargo, señaló que la realidad es que el comercio no dejará de suceder con Estados Unidos.

“Estados Unidos seguirá siendo lo que es, como socio comercial de México (...) Las cadenas productivas ya no se pueden modificar (...) La participación de México es fundamental y muy alentadora desde el ángulo del crecimiento”, concluyó Javier Guerrero.

