México fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunciaron que fijaron precios mínimos de exportación para el tomate fresco, después de la terminación del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos en julio de 2025.

A través de un comunicado conjunto entre ambas dependencias, se anunció que la medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de agosto y ya está en vigor.

Con ésta, explicaron, se busca “productores mexicanos, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto nacional de tomate”.

De esta forma, según el comunicado los precios mínimos de exportación, fijados en dólares por kilo, quedarán de esta manera:

Tomate Cherry: $1.70

Tomate bola: $0.95

Tomate bola con tallo: $1.65

Tomate bola en racimo: $1.70

Tomate Roma (saladette): $0.88

Tomate grape (uva): $1.70

Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70

Sin embargo, las dependencias del Gobierno mexicano aclararon que el acuerdo “aplica únicamente a exportaciones definitivas y no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos”.

Con esta acción, el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de ECONOMÍA y AGRICULTURA, refuerza su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria del país Secretarías de Economía y de Agricultura, en un comunicado conjunto



La decisión de fijar los precios a las exportaciones de tomate sigue a la terminación del acuerdo antidumping por parte de Estados Unidos, en julio de este año, después del cual se reanudaron aranceles a las importaciones mexicanas de este vegetal.

En este sentido, Estados Unidos anunció que, a partir del 14 julio de este año, se reactivaron los aranceles antidumping del 17.09 por ciento a las importaciones de tomate mexicano.

Así, la medida acordada por las Secretarías buscará evitar vender tomate a precios muy bajos que puedan ser considerados dumping.

Con esta medida, además, el Gobierno de México busca mitigar el impacto negativo de estos aranceles.

