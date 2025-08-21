FITURCA promueve a Los Cabos en IBTM Americas

Como parte de su estrategia para fortalecer la Industria de Reuniones, el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) participó en la edición 2025 de IBTM Americas, una de las ferias más relevantes del sector en Latinoamérica. Este evento congrega a compradores y planificadores de reuniones internacionales.

Conformada por 20 socios del destino, entre hoteles y proveedores de servicios especializados, la delegación de Los Cabos contó con compañías como Amstar DMC, Bahia Hotel & Beach House, Fiesta Americana; cabe destacar que la representación del destino atendió más de 600 reuniones de negocios.

En el evento, equipo del FITURCA presentó la oferta turística integral y la infraestructura especializada que posicionan a Los Cabos como un destino para congresos, convenciones y viajes de incentivo a nivel internacional.

En ese sentido, Rodrigo Esponda, director general del fideicomiso de Los Cabos, destacó la participación de su equipo de trabajo en el evento y ratificó su compromiso para consolidar al destino como uno de los predilectos para el turismo.

“Nuestra participación en IBTM Americas 2025 fortalece el posicionamiento de Los Cabos como un destino líder en la Industria de Reuniones. Continuaremos trabajando en la conectividad aérea y la promoción de la oferta de experiencias para seguir consolidando al destino en el ámbito global”, señaló.

Cabe destacar que la industria de reuniones en Baja California Sur genera un impacto económico significativo, con más de 13 mil empleos vinculados, de los cuales cerca de 7 mil 400 son directos, y contribuye con alrededor de 38 millones de dólares en ingresos por empleo. El sector representa una producción económica de 530 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el 4.6 por ciento del PIB estatal.

Por otra parte, Los Cabos cuenta con infraestructura que incluye más de 20 mil habitaciones y espacios modernos para eventos. Además, ofrece una combinación de servicios que abarca opciones de lujo, experiencias exclusivas como el avistamiento de ballenas y aventuras en el desierto, así como un enfoque en sostenibilidad, bienestar y responsabilidad social.

