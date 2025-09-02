Oferta Pública de Pemex es ‘oportunista’: S&P

La calificadora internacional S&P Global Ratings indicó el martes que la oferta pública de adquisición en efectivo anunciada por Petróleos Mexicanos (Pemex) es una operación oportunista y no afectará de manera “importante” los indicadores crediticios de la compañía.

Este comentario de la calificadora se dio luego de que la petrolera anunciara una operación de gestión de pasivos mediante la cual realizará una oferta pública de adquisición para recomprar alrededor de 9 mil 900 millones de dólares de sus bonos internacionales, que son aproximadamente 15 por ciento del total de su deuda en circulación en el mercado.

Este movimiento financiero se dio a través del uso de recursos que Pemex espera recibir del Gobierno Federal, como lo ha hecho en el pasado.

Oportunista, operación de manejo de deuda

“Consideramos la oferta pública de adquisición como una operación de manejo de deuda oportunista, con base en nuestros criterios. La oferta de recompra es completamente voluntaria y se liquidará al 100 por ciento en efectivo”, destacó la calificadora.

Además, señaló que si esta transacción no se concluyera, S&P considera que Pemex continuaría pagando sus vencimientos con el respaldo del soberano, dado el “sólido historial” de apoyo financiero del soberano al servicio de la deuda de la empresa en el mercado de capitales.

La oferta anunciada por Pemex incluyó una prima promedio de 30 dólares o 30 euros, según la moneda del bono, mientras que la mayoría de los bonos se negocian a su valor nominal o cerca de este.

“Nuestra calificación de ‘BBB’ en moneda extranjera para Pemex refleja nuestra opinión de que existe una probabilidad casi cierta de que esta reciba apoyo extraordinario en un escenario de dificultades económicas ”, destacó S&P.

Pemex, un “activo clave”

Añadió que el Gobierno mexicano implementó diferentes mecanismos de apoyo a Pemex que refuerzan la opinión de la calificadora, entre los que se incluyen: inyecciones de capital destinadas al repago de la deuda y la administración de pasivos; mejoras en la eficiencia en el segmento industrial; financiamiento de la construcción de la nueva refinería Olmeca; financiamiento de la adquisición del 50 por ciento restante de la refinería Deer Park y reducir la elevada carga fiscal de la empresa; otorgar créditos fiscales recurrentes.

“Los recientes cambios en la empresa pública que garantizan el vínculo más estrecho con el gobierno, mediante los cuales este mantendrá una influencia significativa en la operación y en la estrategia de financiamiento de la empresa”, señaló la calificadora.

Añadió que en su opinión, Pemex es un “activo clave” y desempeña un papel central en la política energética del Gobierno mexicano.

“La elevada participación del Gobierno en todas las decisiones estratégicas y su plena propiedad de la empresa respaldan nuestra opinión sobre el vínculo entre Pemex y el soberano”, indicó.

No obstante, señaló que aunque la transacción anunciada busca reducir las obligaciones de deuda financiera entre 2026 y 2029, la estructura de capital de Pemex se mantiene “muy apalancada”.

Concluyó con que esperan que la producción limitada siga restringiendo la generación de flujo de efectivo necesaria para las inversiones y la disminución de la deuda.

