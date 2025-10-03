‘Chico Pardo y OPI siguen siendo nuestro camino para venta de Banamex’, responde Citi a Germán Larrea

Luego de que el segundo hombre más acaudalado del país, Germán Larrea, presentara una oferta “vinculante” para adquirir el 100 por ciento de Banamex a través del consorcio minero, Grupo México, Citigroup aseguró que no modificará su postura inicial de mantener a Fernando Chico Pardo como accionista mayoritario con el 25 por ciento de las acciones y su propuesta de salir a bolsa.

“El acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado”, señaló la institución financiera en un comunicado, al asegurar que su compromiso está en maximizar el valor total de Banamex para sus accionistas.

El grupo estadounidense, afirmó también que hasta ahora no han recibido una oferta; sin embargo, sostuvo que si Grupo México presenta una oferta, la revisará de manera responsable y considerará como otro factor de riesgo, “la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de llevar a cabo una transacción propuesta”.

Germán Larrea, presidente y director general de Grupo México, lanzó la oferta por el 100 por ciento de Banamex, en una operación que, aseguró, se encuentra en términos “más atractivos para Citi”, de acuerdo con el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El pasado 24 de septiembre, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), dio a conocer su interés por hacerse del 25 por ciento de las acciones de Banamex por un monto de 42 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa en la que participó Fernando Chico Pardo, directivos de Citi y de Banamex, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, aseguró que la adquisición de la cuarta parte del negocio de Banamex, convertían al empresario en el socio mayoritario, mientras que el 75 por ciento restante sería adquirido por otros socios.

“En los próximos meses consideraremos la venta adicional a otros inversionistas, pero son inversionistas muy minoritarios. El accionista de referencia es es Fernando”, dijo en esa conferencia.